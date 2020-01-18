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  4. Aşık Reyhani Bursa'da anıldı

Aşık Reyhani Bursa'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 22:21 | Son Güncelleme

Aşık Reyhani Bursa'da anıldı

Bursa'da, aşıklık geleneğinin önde gelen isimlerinden Erzurumlu Aşık Yaşar Reyhani'yi anma gecesi düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Reyhani'nin, aşıklık geleneği içinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Reyhani'nin, milletin irfan ve ahlak geleneğinden aldığı ilhamla bu coğrafyanın yerli ve milli bir ozanı olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yazdıkları ve söyledikleriyle bir medeniyet mirasının ahlaki düsturlarını, aşık tarzı halk edebiyatının en güzel örneklerine dönüştüren tartışmasız bir ustamız, bir değerimizdi. Reyhani aynı zamanda, bir işi tutkuyla, aşk ile yaptığında bir insanın ulaşacağı zirveleri işaret etmesi yönüyle de genç nesiller için örnekti."

Konuşmaların ardından Reyhani'nin oğlu Ozan Reyhani ve kızı Yasemin Şahbaz Reyhani ile Erol Şahiner, Mustafa Aydın, Turan Yıldırım, Yanık Ayhan, Sadullah Öztürk, Aşık Turabi ve Yıldırım Budak, Aşık Reyhani'nin eserlerini seslendirdi.

Eserleri ilgiyle dinleyen vatandaşlar, sanatçıları uzun süre alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
anma, Aşık Yaşar Reyhani,

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