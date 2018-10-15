Aşık Seyrani şiir yarışması sonuçlandı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aşık Seyrani şiir yarışmasında Kayserili şair Canan Köksal 'Asra Yemin Olsun' şiiriyle 2 bin 255 kişi arasından birinciliği elde ederek 6 bin Türk Liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen yarışmaya 2 bin 255 şiir ön jüri tarafından değerlendirildi. Bunlardan 93'ü üst jüri tarafından değerlendirilmeye alındı. Prof.Dr. Nurullah Genç, Prof.Dr. Turan Karataş, Prof.Dr. Ziya Avşar, Dr.Celal Fedai, Yavuz Bülent Bakiler, Recep Garip, Arif Ay ve Hayati İnanç gibi alanlarında söz sahibi seçkin akademisyen ve kalemlerden oluşan jürinin değerlendirilmesi sonucu 1'inciliği ''Asra Yemin Olsun '' şiirle Canan Köksal (Kayseri), 2'inciliği ''Bir Ruh Hâli'' eseriyle Ahmet Turgut Atlık (Tokat), 3'üncülüğü de ''Ne zaman Saçlarını Tarasan'' şiiriyle Berdar Doğan (İstanbul) kazandı.

Milli Mücadele Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan sonuçlarla ilgili değerlendirme yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ''Kayseri'nin Develi ilçesinden yetişmiş büyük ozan Aşık Seyrani adına bu yıl ilki düzenlenen şiir yarışması, kentimizin kültürel zenginleşmesine bir hız ve güzellik kazandırırken, bu yolda kabiliyeti olan insanlara da bir fırsat vermektedir. Kültür, edebiyat ve sanat hayatının gelişmesi, yaygınlaşması ve bu çizgide eser ortaya koyanları ödüllendirmeye yönelik Aşık Seyrani şiir yarışmamızın önümüzdeki yıllarda genişleyerek devam etmesini diliyorum'' dedi.