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Aşık Veysel dinleyen keçilerin süt üretimi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Sivaslı girişimci Yılmaz Aslan, kurduğu çiftlikte hazırladığı ses sistemiyle keçilere Aşık Veysel türküleri dinleterek, günde üretilen 600 litre sütten 100 kilo peynir elde etmeyi başardı.Türkiye’de ulusal bir firmanın bölge müdürlüğünü yaptığı dönemde istifa edip köyüne dönen Sivaslı girişimci Yılmaz Aslan, hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Aşık Veysel dinleyen keçilerin süt üretimi arttı

Sivaslı girişimci Yılmaz Aslan, kurduğu çiftlikte hazırladığı ses sistemiyle keçilere Aşık Veysel türküleri dinleterek, günde üretilen 600 litre sütten 100 kilo peynir elde etmeyi başardı.
Türkiye’de ulusal bir firmanın bölge müdürlüğünü yaptığı dönemde istifa edip köyüne dönen Sivaslı girişimci Yılmaz Aslan, hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu. Projesi kabul edilen Aslan, İmranlı Çit Yaylası’nda dedesinden kalma 25 bin metrekarelik araziye 4 bin 500 metrekare kapalı alanı olan keçi çiftliği kurdu. Ankara’dan getirdiği 200 adet damızlık ile Saanen keçisi yetiştirmeye başlayan Aslan, bir yılda bu sayıyı 520’ye çıkarttı. 2 yönetici ve 6 işçinin çalıştığı tesiste 200 sağılan keçi, 320 tane de oğlak bulunuyor. El değmeden tamamen son teknoloji ile sağılan keçilerden günde 600 litre süt elde ediliyor. Tesiste üretilen 600 litre sütten günde 100 kilo peynir üretiliyor.
Kendisini türkü sevdalısı olarak tanıtan Yılmaz Aslan, keçilere sürekli Aşık Veysel türküleri dinleterek üretimi arttırdığını belirtti. Aslan, “Türkü sevdalısı biriyim ve Aşık Veysel de bunların başında geliyor. Daha önce çeşitli yayınlarda müziğin hayvanlar üzerinde etkili olduğunu duymuştum. Ama bu bende tamamen tesadüf oldu. Tesisimizin içerisinde bir ses sistemi kurmuştum. Bazen tesiste müzik dinlerken yanlışlıkla Beethoven yerine Aşık Veysel de kalıyordu. Aşık Veysel türkülerinde keçilerin çok daha huzurlu ve mutlu olduklarını ben yüzlerinden okudum. Bunu da süreklilik haline getirince süt verimimin arttığını gördüm. Keçiler sağıma girdiği zaman nerede benim Aşık Veysel’im der gibi bir havada artık çal diye bana fısıldıyorlar. Ben de keçilerin o fısıltılarını duyuyorum ve Aşık Veysel’i koyuyorum. En çok sevdikleri türkü de ’Sen Bir Ceylan Olsan Ben de Bir Avcı” dedi.

İnşaat mühendisliğinden lezzet mühendisliğine
İnşaat mühendisliğinden lezzet mühendisliğine geçiş yaptığını ifade eden Aslan, “Ardahan ve Adana’ya kargo ile peynir gönderiyorum. İzmir ve Ankara bizim asıl müşteri portföyümüzü oluşturuyor. Daha önce inşaat mühendisliği yapıyordum. Şimdi de lezzet mühendisliği yapıyorum. Sürekli dağlarda gezerek nasıl güzel bir çiçek bulurum da bu lezzeti biraz daha arttırırım, onun peşindeyim” diye konuştu.

Aşık Veysel dinleyen keçilerin süt üretimi arttı

Aşık Veysel dinleyen keçilerin süt üretimi arttı

Aşık Veysel dinleyen keçilerin süt üretimi arttı

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