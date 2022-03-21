Aşık Veysel kimdir? sorusu ünlü halk ozanının ölüm yıl dönümü dolayısıyla günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen ve 21 Mart 1973 yılında hayatını kaybeden ünlü halk ozanı merak konusu oldu. Peki Aşık Veysel kimdir? Nereli? Ne zaman, neden öldü? Halk Ozanı Aşık Veysel gözlerini neden kaybetti? Aşık Veysel'in hayat hikayesi haberimizde...

AŞIK VEYSEL KİMDİR? NERELİ?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'de Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu.

Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu olan halk ozanının annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet'tir.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun babası bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, o dönem yaşadıkları yerde yaygınlaşan çiçek hastalığı sebebiyle ölmüştür. Sonrasında Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü yitirdi.

Babasının, oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Veysel, 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey'in de desteği ile birçok ili dolaşmaya başladı. Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Âşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir.

Eserlerinde yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk iç içedir. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.

AŞIK VEYSEL NE ZAMAN ÖLDÜ?

1973 yılında akciğer kanseri sonucunda hayatını kaybeden Aşık Veysel'in Bahri Şatıroğlu, Ahmet Şatıroğlu, Menekşe Şatıroğlu Süzer, Zekine Şatıroğlu, Hayriye Özer adında beş çocuğu vardır.

HALK OZANI AŞIK VEYSEL GÖZLERİNİ NEDEN KAYBETTİ?

Aşık Veysel Şatıroğlu çiçek hastalığı sebebiyle yedi yaşında iki gözünü kaybetmiştir.

AŞIK VEYSEL'İN ESERLERİ NELERDİR?

Anlatamam Derdimi

Arasam Seni Gül İlen

Atatürk'e Ağıt

Beni Hor Görme

Beş Günlük Dünya

Bir Kökte Uzamış

Birlik Destanı

Çiçekler

Cümle Âlem Senindir

Derdimi Dökersem Derin Dereye

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden

Dost Yolunda

Dostlar Beni Hatırlasın

Dün Gece Yar Eşiğinde

Dünya'ya Gelmemde Maksat

Esti Bahar Yeli

Gel Ey Âşık

Gonca Gülün Kokusuna

Gönül Sana Nasihatim

Gözyaşı Armağan

Güzelliğin On Para Etmez

Kahpe Felek

Kara Toprak

Kızılırmak Seni Seni

Küçük Dünyam

Murat

Ne Ötersin Dertli Dertli

Necip

Sazım

Seherin Vaktinde

Sekizinci Ayın Yirmi İkisi

Sen Bir Ceylan Olsan

Sen Varsın

Şu Geniş Dünya'ya

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yaz Gelsin

Yıldız (Sivas Ellerinde)

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz

