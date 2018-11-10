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Aşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı tarihi bağlamasıyla okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılı nedeniyle Sivas kent meydanındaki anıtı önünde anıldı.

Aşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı tarihi bağlamasıyla okudu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılı nedeniyle Sivas kent meydanındaki anıtı önünde anıldı. Anma sırasında, Sivaslı bağlama ustası Şentrük İyidoğan, Aşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı, yine Aşık Veysel'e ait bağlama ile okudu. Sivas'ta yaşayan Melek Şen de Atatürk'ü kendi yazdığı 10 kıtalık şiir ile andı.
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kullandığı bağlamasını muhafaza eden ve aynı zamanda saz ustası olan İyidoğan, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle Aşık Veysel'in yazdığı, "Ağlayalım Atatürk'e/Bütün dünya kan ağladı/Başbuğ olmuştu mülke/Geldi ecel can ağladı" dizeleriyle başlayan "Atatürk'e ağıt" adlı eseri, ozanın bağlamasıyla çalıp söyledi.
Aşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı Ağıt'ın Veysel'in en zor eserlerinden biri olduğunu ifade eden İyidoğan "Rahmetli Aşık Veysel'in gözleri görmeyen, okur yazarlığı olmayan biri olarak 8-10 kıtayı bir kerede yazıp sonra her seferinde tamamen doğru olarak okumasını akıl üstü olarak görüyorum. Onun kendi sazıyla da Atatürk'e yazdığı ağıtı okumak bana kısmet oluyor. Aslında bunu zaman zaman da geleneksel hale getirmek de istiyorum ama kısmet olursa ilerleyen yıllarda sadece Aşık Veysel'in sazıyla Aşık Veysel'in Ağıtını okumaya devam edeceğim." dedi.
Halk ozanı İyidoğan, ayrıca Sivas'taki atölyesi önünde kurduğu 'Ozanlar Müzesi' ile de aşıklık geleneğini yaşatmaya çalışıyor.
10 KASIM'A ÖZEL ŞİİR YAZDI
Ayrıca Sivas'ta yaşayan evli 4 çocuk annesi Melek Şen (45) ise, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için şiir yazdı. İlkokul mezunu olan Şen, Atatürk'e 10 kıtalık bir şiir yazdı. '10 Kasım'da' isimli şiirine 'Atamız bugün sonsuz uyudu/Acımızı dünya alem duydu/Gözyaşları akıp sel gibi oldu/ Bugün hiç unutulmasın Atam' kıtasıyla başlayan Şen, tarihi kent meydanındaki Atatürk anıtı önünde şiirini okudu. 11 sene önce şiir yazmaya başladığını ifade eden Şen "11 sene önce eşimi kaybettim. Eşimi kaybetmeden önce resim çizerdim. Eşimi kaybettikten sonra resim yapma hevesim gitti. Duygusal bir günde eşime çocuklarıma kendim için bir şiir yazdım. Ondan sonra şiir yazmaya başladım. 150'den fazla şiir yazdım. Özel günler için neye duygulanıyorsam kendi dilimden yazdım. Aklıma ne geliyorsa onu yazıyorum. Atatürk için geçen sene 10 Kasım'da bir şiir yazdım. Açıkcası hiç aklımda yoktu. Öğretmenleri çocuklarıma Çanakkale ile ilgili bir şiir istemişti ben yazmıştım. O anda Atatürk ile ilgili bir kitap vardı onu okuyup o duyguyla şiir yazdım. 10 Kasım'da öldüğü için 10 heceyle 10 kıta yazdım. Aklımdan o geçti. Hiçbir zaman geçmişimizi unutmayalım. Atatürk bizim için, vatanımız için, toprakları için mücadele etmiş. Geçmişimizi hiçbir zaman unutmayalım ki geleceğimizi de görelim. O emekler boşa gitmesin. Şiirde de elimden geldiği kadar anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Atamız bizim için baya uğraşmış. Bugün varsak onun sayesinde varız. Hep yüreklerimizde olsun." ifadelerini kullandı.

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Aşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı tarihi bağlamasıyla okuduAşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı tarihi bağlamasıyla okuduAşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı tarihi bağlamasıyla okuduAşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı tarihi bağlamasıyla okudu

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