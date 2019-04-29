SİVAS (AA) - Sivas'ta, Aşık Veysel'in doğumunun 125. yılı dolayısıyla Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından konser verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, nesillerin akıllarında unutulmayacak izler bırakan müziğin manevi dünyayı yansıtan ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Türk dünyasının köklü müzik geleneği sayesinde dünya müzik hazinesine büyük katkılarda bulunan pek çok sanatçıyı yetiştirdiğini belirten Gafarlı, "Türk dünyasının öncü şahsiyetleri olarak kabul ettiğimiz kişileri gelecek nesillere tanıtmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu kapsamda bu yılı doğumunun 125. yılında Aşık Veysel Yılı olarak ilan ettik. Bu kararı Türk dünyasının kültür ve sanat hayatına yön veren Kültür bakanlarıyla birlikte aldık." dedi.

2012 yılından bu yana pek çok önemli şahsiyeti andıklarını anımsatan Gafarlı, "Aşık Veysel, bu kişilerin içerisinde dikkati çeken, dünya gözüyle göremediklerini gönül gözüyle görmüş ve bizlere göremediğimiz bir şekilde aktarabilmiş bir halk ozanıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da birçok ülkeden oluşan sanatçı grubunu Sivas'a davet ettiklerini belirterek, "Bu yılın Aşık Veysel yılı olması önemli. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan ve Moğolistanlı sanatçılar, Aşık Veysel'in eserlerinin de bulunduğu şarkıları seslendirdi.

