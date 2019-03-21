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Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Aşıklar diyarı Sivas’ta İl Özel İdare İlkokulu’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursta öğrenciler bağlama çalmayı öğreniyor.Halk Ozanı Aşık Veysel’in, Pir Sultan Abdal’ın, Ruhsati’nin memleketi Sivas’ta yeni aşıklar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kursta yetişiyor.

Aşıklar diyarı Sivas’ta İl Özel İdare İlkokulu’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursta öğrenciler bağlama çalmayı öğreniyor.
Halk Ozanı Aşık Veysel’in, Pir Sultan Abdal’ın, Ruhsati’nin memleketi Sivas’ta yeni aşıklar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kursta yetişiyor. İl Özel İdaresi İlkokulu’nda açılan kursta öğrenciler derslerinden sonra bağlama çalmayı öğreniyor. 40 öğrencinin katıldığı kursta öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kısa sürede bir çok türküyü çalmayı öğrenen öğrenciler ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun izinden gidiyor.
Okul Müdürü Kenan Başköy, "Cumhurbaşkanımızın yol gösterdiği 2023 vizyonunda Milli Eğitim Bakanlığımızın da yol haritasını çizdiği vizyonda çocuklarımızı dolu dizgin hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 6 aydır bağlama kursumuzda 40 öğrencimizle bu etkinliğimize devam ediyoruz. Sivas’ın hem bir kültür şehri, hem de aşıklar şehri olması nedeniyle bağlama kursuna önem veriyoruz. Yaklaşık 300 öğrencimize bu sanatsal ve kültürel etkinliklere devam etmektedir" dedi.
Halk Eğitim Merkezi’nde görevli saz eğitmeni Gökhan Çınar ise, "Sivas aşıklar diyarıdır. Türküler yaşanmışlıkları anlatır diğer müzikler gibi değildir. Türküler genelde yaşanmışlıkların sonucu ortaya çıkar. Çocuklarımıza geçmişimizden gelen yaşanmışlıkları türkülerle, bağlamayla özümseyerek büyümelerini istiyoruz. Kademe kademe ilerliyoruz. Önce giriş kademesi daha sonra orta kademe ve üst kademe olarak devam ediyor kurslarımız. Çocukların ilgileri çok güzel ilk başladığımız zaman iki grup açmaya çalıştık her gruba 50 öğrenci başvurdu. İçlerden seçme yapmak zorunda kaldık. Kurslarımız sürekli devam edecek. Yeni aşıklar yetiştiriyoruz. Çocuklar gerçekten yetenekli ve istekliler" diye konuştu.
Halk ozanı Aşık Veysel’in izinden gitmek istediklerini söyleyen öğrenciler ise bağlama çalmayı çok sevdiklerini söylediler.

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar

Aşık Veysel’in izinden gidiyorlar
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