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Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İYİ Parti'den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin kurucularından olan, Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı, Genel İdare Kurulu üyesi ve İzmir milletvekili adayı, Türk halk ozanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, partisinden istifa etti.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İYİ Parti'den istifa etti

İZMİR, (DHA) - İYİ Parti'nin kurucularından olan, Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı, Genel İdare Kurulu üyesi ve İzmir milletvekili adayı, Türk halk ozanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, partisinden istifa etti.
Çiğdem Özer, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Özer'in 'Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız anlayışıyla yola çıkan herkesin bu aziz vatana borcu vardır' yazarak, başladığı açıklama şöyle:
'Parti kurucusu daha sonra ise genel başkan danışmanı, Genel İdare Kurulu üyesi ve İzmir milletvekili adayı olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine ve uzun görüşmelerimiz neticesinde kadın hareketine inanarak yirmi iki yıllık profesyonel iş hayatımı bırakıp İYİ Parti'ye katılmıştım, bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim. Partinin kuruluşundan itibaren gerek Sayın Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı olması adına, gerekse seçimlerde İzmir'den milletvekili çıkarabilmek adına çok çalışarak mücadele ettim, bu süreçte pek çok deneyim edinme ve dost kazanma fırsatım oldu. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere Parti yönetimine, parti teşkilatı üyelerine ve İzmir halkına desteklerinden dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.'

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Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İYİ Parti'den istifa ettiAşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İYİ Parti'den istifa ettiAşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İYİ Parti'den istifa ettiAşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İYİ Parti'den istifa etti

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