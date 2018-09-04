Aşık Veysel'in torunu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'nin kurucularından Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, partisinden istifa etti.
İstifasını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran Özer, Genel Başkan Meral Akşener'in daveti üzerine, kadın hareketine inanarak 22 yıllık profesyonel iş hayatını bıraktığını ve İYİ Parti'ye katıldığını belirtti.
Partide, kurucu üyeliğin yanında genel başkan danışmanı, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği görevlerinde bulunduğunu ve İzmir'den milletvekili adayı olduğunu vurgulayan Özer, "Gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek, kendisiyle helalleştim." ifadelerini kullandı.
Parti yönetimine, teşkilatlarına ve İzmir halkına teşekkür eden Özer, daha iyi bir Türkiye yolundaki mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.
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