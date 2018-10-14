Aşıklar serhat şehrinde ‘Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana’ dediler

KARS, (DHA)- DÜNYA Karapapaklar Birliği’nin (KARPAT) hazırlamış olduğu ‘Uluslararası Kars Aşık Şenlik Anma Etkinliği’nde farklı coğrafyalardan 20’yi aşkın aşık bir araya geldi. Aşık şenlikleri çerçevesinde, aşık sanatının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını söyleyen KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali, “Aşık Şenlik 43 yıl Rus işgalinde kaldığımızda bile ‘can sağ iken yurt vermeyiz düşmana’ diyen güçlü biri. Biz unutulmaya yüz tutan aşıklık geleneğini, örf ve adetlerimizi canlandırıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz“ dedi. Aşık sanatının piri olarak kabul edilen Aşık Şenlik’i ve sanatı unutturmamak için düzenlenen anma programı renkli görüntülere sahne oldu. Azerbaycan, İran ve Gürcistan’dan gelen aşıkların buluştuğu etkinlikte ülkelerin birlik ve beraberliği mesajlarına da yer verildi. Anma etkinliğine KARPAT Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Kars’ın Çıldır ilçesinde bulunan Aşık Şenlik anıt mezarı da gezildi. “AŞIK ŞENLİK SOYDAŞLARIMIZIN DA ATASI” Kars’taki aşık geleneğinin zaman içinde erozyona uğradığını ve diğer ülkelerde bu sanatın daha çok bilindiğini ifade eden KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali, “Aşık Şenlik sadece Türkiye’nin değil Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın, İran’daki soydaşlarımızın da atası. 43 yıl Rus işgalinde kaldığımızda bile ‘can sağ iken yurt vermeyiz düşmana’ diyen, o dönemde yaşamış ve bu sözleri söyleyebilecek yiğitliği göstermiş biri. Rusların gözlerinin içine baka baka çok kararlı şeyler söylemiş. Şimdi de aşıklarımız bunları burada söylüyor. Kars’ta aşıklık geleneği biraz erozyona uğramıştı. Diğer ülkelerde bu sanat daha yüksek sesle çıkıyor. 3 ülkeden gelen aşıklarla Kars’takileri bir araya getirerek iki tarafın birbirine bilgi aktarımlarını sağlıyoruz. Kars’taki aşıklık geleneğini 60 yıl önceki noktaya getirmek istiyoruz” dedi. “AŞIKLAR KANAAT ÖNDERLERİYDİ” Erkan Koçali, toplumların örf, adet, gelenek ve görenekleriyle yaşadıklarını ve bunların insana en az din kadar lazım olduğunu söyledi. Aşıkların güçlü ve yön gösterici olduklarının altını çizen Koçali, “Aşıklar yaşadığı zamanın bir nevi kanaat önderi niteliğini taşıyorlardı. Köylüye, şehirliye cesaret veriyorlardı. Türklerde aşıklık sanatı aslında doğduğumuzdan beri var. Biz bu geleneği sürdürmek istiyoruz çünkü bu gelenek sürerse çocuklarımız biraz daha kendi örf ve adetlerine uygun yaşarlar. Yoksa bu dünyada kaybolup gidecekler” dedi. “KARS’I KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜN BAŞKENTİ İLAN EDECEĞİZ” KARPAT olarak Türkiye’nin aslında her yerinde olan Karapapakları bir araya getirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Koçali, “Kars’ı kendi kültürümüzün başkenti ilan edeceğiz. Karapapaklar olarak Türkiye’nin her yerine serpişmiş durumdayız. Yitirmeye yüz tutan bu gelenek ve göreneklerimizi tekrar topluma geri kazandırmaya çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutan aşıklık geleneğini, örf adetlerimizi tekrar canlandırarak gelecek nesillere bunu aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Uluslararası Kars Aşık Şenlik Anma Etkinliği gelecek yıllarda da devam edecek.

