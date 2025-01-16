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  4. 'Asıl amacım o kızdı, parçalara ayıracaktım' Lise öğrencisinin kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı

'Asıl amacım o kızdı, parçalara ayıracaktım' Lise öğrencisinin kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı

16.01.2025 13:14
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İstanbul'da müdür yardımcısını bıçaklayan öğrencinin ifadesinde "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. 'Sana hediye aldım, yarın gel vereyim. Başımın ağrımayacağı bir yere götürüp orada vereceğim' dedim. O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" dediği öğrenildi. Kız öğrencinin okula gelmemesiyle devamsızlığını konuşmak için odasına gittiği müdür yardımcısına saldırdığını söyledi.

'Asıl amacım o kızdı, parçalara ayıracaktım' Lise öğrencisinin kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı

Kan donduran olay, dün Büyükçekmece Kumburgaz’daki bir lisede meydana geldi. 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti. B.Y.E., okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.’yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.

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Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.’nin asıl hedefinin aynı okuldaki bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı.

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TAKINTILI OLDUĞU KIZ ÖĞRENCİNE MESAJ ATIP BULUŞMAYA ÇAĞIRMIŞ

Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye “Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi.

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KIZ ÖĞRENCİ KORKUP OKULA GİTMEDİ

Mesajdan sonra kız öğrenci korktu ve ertesi gün okula gitmedi. B.Y.E. ise okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti.

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HEDEFİNDEKİ KIZI OKULDA BULAMAYINCA MÜDÜR YARDIMCISININ ODASINA GİTTİ

Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısının odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y.E. sürekli çantasını da kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti.

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ÇANTASINDAKİ BIÇAĞI ÇIKARIP ÖĞRETMENİN BOĞAZINA SOKTU

Ş.Ç., öğrencisine ‘Çantanda bir şey mi var’ diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu.

"O KIZ GELSEYDİ, BIÇAKLA PARÇALARA AYIRACAKTIM! ASIL AMACIM O KIZDI"

B.Y.E., polise olayları anlatırken, “O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı" dediği öğrenildi. (DHA)

ISTANBUL---BUYUKCEKMECE’DE-OKULDA-MUDUR-_517523_153194Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece bıçak lise
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