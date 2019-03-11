HABER

"Asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bundan sonra asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmak. Huzurun, güvenin olmadığı yere ne yatırım gelir ne de yatırımcı. Bunun için huzurumuza sahip çıkalım, birilerinin çoluk çocuğumuzun geleceğini karartmasına müsaade etmeyelim"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bundan sonra asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmak. Huzurun, güvenin olmadığı yere ne yatırım gelir ne de yatırımcı. Bunun için huzurumuza sahip çıkalım, birilerinin çoluk çocuğumuzun geleceğini karartmasına müsaade etmeyelim." dedi.

Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü hizmet binası ve tamamlanan bazı projelerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, 2018 yılında tamamlanmış yaklaşık 500 milyonluk 81 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerin bir anlayışın ürünü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunlar rastgele gerçekleşen yatırımlar, harcamalar değil. Bunlar Bingöl'e, bölgeye Cumhurbaşkanımızın, hükümetlerimizin verdiği önemin bir göstergesi. Geçtiğimiz 16-17 yılda sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık, geçmiş dönemlerin ihmallerini de kapatmaya çalıştık." diye konuştu.

"Başka illerde belki böyle sorunlar yok ama bu ilimizde geçmişte yapılması gerekirken, yapılmayanları çözmeye çalıştık. Diğer taraftan da bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." ifadelerini kullanan Yılmaz, kişi başına yatırım tutarına bakıldığında en önde gelen illerden birinin Bingöl olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Değişik siyasi zihniyetler bırakın hizmet yapmayı, yapılacak hizmetleri engellemeye çalışıyor. Taş üstüne taş koymadıkları halde her türlü lafı söylemeyi de kendilerine hak görüyorlar. Bırakın yapmayı, yıkmasınlar yeter." şeklinde konuştu.

- SÜTAŞ yatırımı

Yılmaz, engellemelere rağmen hizmetlerin devam edeceğine işaret ederek, Doğu ve Güneydoğu'da geçmişte şantiyelerin yakıldığını, çalışanların kaçırıldığını, iş yapanların tehdit edildiğini kaydetti.

Bu nedenle özel sektör yatırımlarının istenilen düzeyde geliştirilemediğine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu yatırımlarını yaptık ama özel sektör yatırımları istediğimiz kadar gelişmedi. Asıl istihdam, üretim ve ihracat sağlayacak yatırımlar özel sektör yatırımlarıdır. Maalesef geçmişte bu yatırımların önüne geçtiler. Şimdi tam da bunun zamanı. Bir eşiğe gelmiş durumdayız. Bizim bundan sonra asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmaktır. Özel sektör yatırımları nasıl artar? Alt yapı olursa, huzur ve güven ortamı olursa artar. Huzurun, güvenin olmadığı yere ne yatırım gelir ne de yatırımcı. Bunun için huzurumuza sahip çıkalım, birilerinin çoluk çocuğumuzun geleceğini karartmasına müsaade etmeyelim."

Yılmaz, huzur ve güven ortamına sahip çıkılmasıyla daha çok yatırımın geleceğini belirterek, bunun en güzel örneklerinden birinin de Bingöl'de yapımı devam eden SÜTAŞ yatırımı olduğunu söyledi.

SÜTAŞ yatırımının Türkiye'nin en büyük özel sektör yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "SÜTAŞ, Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden teşvik belgesi verilmiş, en yüksek oranda teşvik verilen yatırımlardan biri. Eski para ile 1 katrilyona yakın bir yatırımdan bahsediyoruz. Doğrudan bin, dolaylı 10 bin aileye fayda sağlayacak bir yatırım. İşte biz bu yatırımların artmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Bingöl'e ve bütün Türkiye'ye hizmet etmeye, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini anlatarak, kaynakları başka alanlara değil, insana hizmet edecek şekilde kullanmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, İŞKUR İl Müdürlüğü binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış
RTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandıRTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.