BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bundan sonra asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmak. Huzurun, güvenin olmadığı yere ne yatırım gelir ne de yatırımcı. Bunun için huzurumuza sahip çıkalım, birilerinin çoluk çocuğumuzun geleceğini karartmasına müsaade etmeyelim." dedi.

Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü hizmet binası ve tamamlanan bazı projelerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, 2018 yılında tamamlanmış yaklaşık 500 milyonluk 81 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerin bir anlayışın ürünü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunlar rastgele gerçekleşen yatırımlar, harcamalar değil. Bunlar Bingöl'e, bölgeye Cumhurbaşkanımızın, hükümetlerimizin verdiği önemin bir göstergesi. Geçtiğimiz 16-17 yılda sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık, geçmiş dönemlerin ihmallerini de kapatmaya çalıştık." diye konuştu.

"Başka illerde belki böyle sorunlar yok ama bu ilimizde geçmişte yapılması gerekirken, yapılmayanları çözmeye çalıştık. Diğer taraftan da bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." ifadelerini kullanan Yılmaz, kişi başına yatırım tutarına bakıldığında en önde gelen illerden birinin Bingöl olduğunu aktardı.