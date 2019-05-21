HABER

"Asıl kaybeden o fotoğrafta yer almayan olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak" - "Akşener, başarısızlıklarla dolu siyasi hayatına kötü bir hatıra daha ekledi. Milliyetçi oyları sola götürme çabasından başka görevi olmayan ve soru işaretleriyle dolu partisine izah edilmesi gereken bir soru daha eklemiştir. 19 Mayıs törenlerine gelmeyecekse nereye gelecek"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerindeki liderlerin toplu fotoğrafları konusunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İktidar partisi ve ortağının şovu" sözlerine ilişkin, "Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Töreni'ne katılmamasına ilişkin, "Katılmadığımız tören bir devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu." ifadelerine tepki gösterdi.

Sürekli konuşmalarında "ayrışmayalım, kamplaşmayalım, ötekileştirmeyelim" diyenlerin birlik ve beraberlik iklimini güçlendirecek en makul adıma ise çıkıp "hayır” dediğini belirten Turan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik tablosuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Farklı düşüncelerimiz, farklı ideolojilerimiz ve farklı hayat tarzlarımız olabilir. Ama farklılıkları zenginlik görmekle beraber, ortak değerlerimiz ve ortak paydalarımız çok daha kıymetli." diyen Turan, 19 Mayıs'ın, milletin en önemli ortak değerlerinden olduğuna işaret etti.

19 Mayıs 1919'un Cumhuriyet ile taçlandırılan milli mücadele meşalesinin yakıldığı tarih olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Milli mücadeleyi başlatmak üzere yola çıkan Bandırma Vapuru'nda bulunan herkes de aynı fikirde olmayabilirdi. Ancak vatan diye, millet diye, hürriyet diye bir dertleri vardı. Yeri geldiğinde bir araya geliniyordu. Meral Akşener, bu açıklamasıyla başarısızlıklarla dolu siyasi hayatına kötü bir hatıra daha ekledi. Milliyetçi oyları sola götürme çabasından başka görevi olmayan ve soru işaretleriyle dolu partisine izah edilmesi gereken bir soru daha eklemiştir. Sayın Akşener’in bu sözlerini parti tabanı muhakkak değerlendirecektir. Kendisi de yakında partisinden ayrılınca, olur da bu sözlerinin muhakemesini yaparsa, utanç duyacaktır. 19 Mayıs törenlerine gelmeyecekse, nereye gelecek.Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak."

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtıTRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı
Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapisDargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs törenlerine gelmeyecekse nereye gelecek. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

9 HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!

Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mehmet Ali Şahin'den Samsun yorumu: Keşke HDP’nin genel başkanı da olsaydı...

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.