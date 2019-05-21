"Asıl kaybeden o fotoğrafta yer almayan olacak"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerindeki liderlerin toplu fotoğrafları konusunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İktidar partisi ve ortağının şovu" sözlerine ilişkin, "Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Töreni'ne katılmamasına ilişkin, "Katılmadığımız tören bir devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu." ifadelerine tepki gösterdi.

Sürekli konuşmalarında "ayrışmayalım, kamplaşmayalım, ötekileştirmeyelim" diyenlerin birlik ve beraberlik iklimini güçlendirecek en makul adıma ise çıkıp "hayır” dediğini belirten Turan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik tablosuna ihtiyacı olduğunu söyledi.