Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, 78 yaşında baba oldu.

İngiltere’de 1980’li yılların en zengin isimlerden biri olan 78 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş adamı Asil Nadir, 44 yıl aradan sonra yeniden baba oldu. Asil Nadir’in 35 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir’in 1 Mayıs günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde Nisa Nur adını verdikleri kız bebek dünyaya getirdiği belirtildi.

1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğu nedeniyle Nadir hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Uzun yıllar KKTC’de yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü Londra’da tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. KKTC’li Asil Nadir, Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye’ye iade edilerek serbest bırakılmıştı. Nadir, KKTC’de medya patronluğuna kaldığı yerden devam ediyor.



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