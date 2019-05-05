HABER

Asil Nadir 78 yaşında baba oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:05 | Son Güncelleme

Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, 78 yaşında baba oldu.İngiltere’de 1980’li yılların en zengin isimlerden biri olan 78 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş adamı Asil Nadir, 44 yıl aradan sonra yeniden baba oldu.

Asil Nadir 78 yaşında baba oldu

Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, 78 yaşında baba oldu.
İngiltere’de 1980’li yılların en zengin isimlerden biri olan 78 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş adamı Asil Nadir, 44 yıl aradan sonra yeniden baba oldu. Asil Nadir’in 35 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir’in 1 Mayıs günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde Nisa Nur adını verdikleri kız bebek dünyaya getirdiği belirtildi.
1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğu nedeniyle Nadir hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Uzun yıllar KKTC’de yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü Londra’da tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. KKTC’li Asil Nadir, Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye’ye iade edilerek serbest bırakılmıştı. Nadir, KKTC’de medya patronluğuna kaldığı yerden devam ediyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Görme engelli bireylerden Spil Dağı’na tırmanışGörme engelli bireylerden Spil Dağı’na tırmanış
Rising: "İklim değişikliği ile mücadele için nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları birlikte çalışmalı"Rising: "İklim değişikliği ile mücadele için nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları birlikte çalışmalı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Berberde rehine krizi!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.