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"Asıl olan milletin gönlünü kazanmak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: -"Seçim kazanmak elbette ki önemli ama asıl olan milletin gönlünü kazanmak ve milletin gönlüne giden belediyecilik hizmetleri sağlamak"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Seçim kazanmak elbette ki önemli ama asıl olan milletin gönlünü kazanmak ve milletin gönlüne giden belediyecilik hizmetleri sağlamak." dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı makamında ziyaret eden Gül, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin geride kaldığını ve artık oy veren-vermeyen herkese hizmet etme zamanı olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak Oğuzeli Belediyesinin ve Mehmet Sait Kılıç'ın yanında olduklarını ifade eden Gül, "Milletimiz bizden hizmet bekliyor. 5 yıl boyunca seçim artık geride kaldı." dedi.

Gül, artık tüm Gaziantep için hizmet vakti olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"31 Martta Cumhur İttifakı çok büyük bir seçim sonucu elde etti. Milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar olduk. Seçim kazanmak elbette ki önemli ama asıl olan milletin gönlünü kazanmak ve milletin gönlüne giden belediyecilik hizmetleri sağlamak. Biz de o açıdan gereken çalışmaları yapacağız. Mehmet Sait bey, çok çalışkan bir kardeşimiz. İnşallah Oğuzeli de gereken hizmeti alacaktır. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Aslolan hayırla anılmaktır. Bizler de İnşallah makamların hakkını vererek çalışmalarımızı yapacağız. Bu anlamda çabalarımızı yoğunlaştıracağız."

Belediye Başkanı Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gül ve beraberindekilere teşekkür etti.

Bakan Gül'ün ziyaretine Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri eşlik etti.

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abdülhamit gül Gaziantep Mehmet Sait Kılıç oğuzeli ziyaret

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