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Asil Özbay, Aytemiz'in Motorcu Dostu Trafik projesi kapsamında Edirnelilerle buluştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:49 | Son Güncelleme

AYTEMİZ'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi kapsamında Edirneli motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelen Asil Özbay, uzun yol deneyimlerinin yanı sıra güvenli sürüşün önemini anlatarak, "Başta kask olmak üzere, eldiven, göğüs koruma, sırt koruma, boyunluk hepsiyle trafiğe çıkmamız gerekiyor.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-AYTEMİZ'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi kapsamında Edirneli motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelen Asil Özbay, uzun yol deneyimlerinin yanı sıra güvenli sürüşün önemini anlatarak, "Başta kask olmak üzere, eldiven, göğüs koruma, sırt koruma, boyunluk hepsiyle trafiğe çıkmamız gerekiyor. Kendim yıllardır kullanmama rağmen her gün düşecekmiş gibi giyiniyorum" dedi.

?Motorcu Dostu Trafik? projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamında başlattığı Asil Özbay?la Yol deneyimleri gezici etkinliklerine Edirne'de devam etti. Point Park Cafe?de Edirneli motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelen Özbay, sunum yaparak bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimlerini ve yol hikayelerinianlattı. Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Özbay, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaştı.

?ERKEK ARENASINA AİT BİR ARAÇLA VAR OLABİLDİĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM?

Yaklaşık 17 yıldır motosiklet kullandığını anlatan Asil Özbay, güvenli sürüşün çok önemli olduğunu proje kapsamında gittiği tüm şehirlerde anlattığını söyledi. Ekipman kullanılmamasının evrensel bir sorun haline geldiğini kaydeden Özbay, "Aytemiz'in başlatmış olduğu 'Motorcu Dostu Trafik' projesi kapsamında Edirnedeyiz. İl, il dolaşarak motosiklet kullanıcıyla bir araya geliyoruz. Ekipman kullanılmasının önemi, trafikte yaşanan sorunlara dair sohbetler ediyoruz. Kendi yol deneyimlerimden bahsediyorum. Motosikletle yaptığım yolculuklar var. Moğolistan, Fas ev Avrupa ülkeleri gibi. Bir taraftan da erkek arenasına ait bir araçla varolabildiğini göstermek istiyorum. Her gün kadın motosiklet kullanıcı artıyor, kadınların trafikte olmasını da trafiği kolaylaştırdığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten daha saygılı ve risk olmaksızın kullanıyorlar, özellikle de motosikletleri" dedi.

Motosiklet kullanacak kişilerin güvenli sürüş eğitimi almaları gerektiğini ifade eden Özbay, "Maalesefekipman kullanılması konusunda çok bilinçli değiliz. Bu evrensel bir sorun, dünyanın bir çok ülkesinde ekipman kullanılmasına önem verilmiyor. Başta kask olmak üzere, eldiven, göğüs koruma, sırt koruma, boyunluk hepsiyle trafiğe çıkmamız gerekiyor. Kendim yıllardır kullanmama rağmen her gün düşecekmiş gibi giyiniyorum. Ekipmanın ötesinde motosiklet kullanacak kişilerin güvenli sürüş eğitimleri almaları gerekiyor. Bunlar sürücü kurslarında değilde, mesleği motosiklet eğitmenliği olan kişilerden mutlaka eğitim almaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

?KOORDİNASYON BECERİLERİ YÜKSEK OLANLAR DAHA ÇOK KAZA YAPIYOR?

Aytemiz'in tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen projesi kapsamında, motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini hazırladığı sunumla motosiklet sürücülerine aktardı. Özellikle ekipman ve meydana gelen kazalara ilişkin konuşan Özbay, "Kimler kaza yapar dediğimizde aklımıza hep acemiler, yeni başlayanlar yada yeteneksiz insanlar geliyor. Koordinasyon beceresi düşük insanlar diye düşünüyoruz. Sürücü davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre koordinasyon becerileri yüksek olanların daha çok kaza yaptıkları belirlendi. Deneyimi artan, sürücülerin daha çok kaza yaptığı ortaya çıkıyor. Kendimde gördüğüm en tehlikeli olay şu. Yıllar geçtikçe, bu zamana kadar bir şey olmadı, bundan sonra da olmazmış gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

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