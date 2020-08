Asıl Soğuk Savaş şimdi başlıyor: Call of Duty: Black Ops Cold War için ilk fragman yayınlandı!

Call of Duty oyuncuların kalbinde ayrı bir yere sahip. Bu yüzden Call of Duty oyunlarını sürekli geliştirmek ve farklı hikayelerle doldurmak isteyen Activision, son oyunu için heyecanları bayağı bir yükseltti. Çünkü söylentiler, Call of Duty serisinin yeni oyunun Soğuk Savaş'a odaklanacağını ve adının da Call of Duty: Black Ops Cold War olacağını gösteriyordu. Üstelik sızıntılar da bu yöndeydi. Bugün ise bu söylentileri doğrulayan bir tanıtım videosu geldi.

İŞTE CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR'IN İLK FRAGMANI

Activision, yeni Call of Duty oyunu için ilk fragmanını paylaştı. Paylaşılan fragmanda yaşanmış bazi ikonik olaylardan görüntüler sunuluyor. Rusya ve İngilizce metinlerle desteklenen fragman, Cold War'a yani Soğuk Savaş'a atıfta bulunuyor. Anlaşılan gerçekten de Soğuk Savaş odaklı, ABD ile Rusya arasındaki gerilimi anlatan bir Call of Duty oyunu bizleri bekliyor.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN TANITILACAK?

Call of Duty: Black Ops Cold War olarak isimlendirelecek oyunun 26 Ağustos'ta duyurulacağı söyleniyor. En azından paylaşılan tanıtım videosunun sonunda Activision böyle bir paylaşımda bulunuyor. Bakalım Soğuk Savaş dönemine odaklanması kesinleşen Call of Duty: Black Ops Cold War ne zaman çıkacak? Bunu önümüzdeki hafta öğrenebileceğiz.