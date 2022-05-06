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AŞİL TENDONU NEREDE? Aşil tendonu nasıl yırtılır? Aşil tendonu kopması nedir? Aşil tendonu vücutta nerededir?

06.05.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşil tendonu gündemde yer alıyor. Survivor All Star yarışmacısı Merve Aydın ile bu terim konuşulmaya başlanmıştır. Aşil tendonu pek çok sakatlık vakasında duyulan tıbbi bir terimdir. Merve Aydın'ın oyun sırasında sakatlandı ve doktorun yaptığı aşil tendonu kopması teşhisi vatandaşların bu terimi araştırmasına neden oldu. İşte aşil tendonu kopmasına dair detaylar!

AŞİL TENDONU NEREDE? Aşil tendonu nasıl yırtılır? Aşil tendonu kopması nedir? Aşil tendonu vücutta nerededir?

Aşil tendonu kopmasının ne olduğu merak ediliyor. Survivor Merve Aydın'ın oyun sırasında sakatlanması ve doktorunun son dakika açıklaması ile gündeme geldi. Bu haber sonrası aşil tendonu kopması etkileri ile sorgulanıyor. Eski milli bir atlet olan Merve Aydın'ın spor ve yarışma hayatını etkileyecek aşil tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil tendonu kopmasına dair merak edilen pek çok sorunun yanıtı haberimizde...

AŞİL TENDONU NEDİR?

Yaklaşık 6 cm genişliğindeki baldırdaki kaygan görünümlü dokuya aşil tendonu denilmektedir. İnsan vücudunun arka bölümünde yer alan bir kas grubu olarak bilinen tendon, en kuvvetli dokular arasında yer almaktadır.

Kasları kemiklere bağlayan bu yapı dışarıdan gelebilecek darbelere karşı vücudu korur. Kopması sonucunda vücudun normal seyrinde aksaklıklar meydana gelir.

AŞİL TENDONU VÜCUTTA NEREDE?

Aşil tendonu, bacağın baldır kaslarının büyük tendonu, ayak bileğinin arkasında topuğa tutunur.

Baldırın arka bölümündeki kas grubunun topuk kemiğine birleşmesini sağlayan yapıya Akhilleus'un öyküsünden esinlenilerek Aşil tendonu adı verilmiştir. Aşil tendonu kopması gündeme Survivor All Star yarışmacısı Merve Aydın ile geldi.

AŞİL TENDONU NEREDE? Aşil tendonu nasıl yırtılır? Aşil tendonu kopması nedir? Aşil tendonu vücutta nerededir?

AŞİL TENDONU KOPMASI SONUCU NE OLUR?

Aşil tendonunun kopmasına tıpta "Aşil Tendon Rüptürü" denmektedir.

Aşil tendonunun kopması kişinin günlük hayatta yaptığı basit hareketlere kadar vücudu etkiler. Bu noktada yürümede zorlaşma hatta derin yırtık ve kopmalarda ayakta durmakta zorlanma gibi etkiler görülür. Kopma sonucu şiddetli bir ağrı hissedilir. Şişmeler ve hareket ettirememeler kopmaya dair en önemli belirtiler arasında yer alıyor.

AŞİL TENDONU NASIL İYİLEŞİR?

Aşil tendonunun kopmasına tıpta "Aşil Tendon Rüptürü" denmektedir ve ameliyat sonucu tendon tamiri yapılabilmektedir.

6 ile 10 hafta kadar uzun bacak alçısı uygulanmakta ve fizik tedavi sonucunda tendon iyileştirilmektedir. Uzun zaman alan tedavi süreci nedeniyle spor aktivilerine ve normal hayat aktivitelerine dönüş geç olmaktadır.

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survivor
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