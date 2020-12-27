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Aşılama Kampanyası Başlayan Almanya'da Aşılar Ücretsiz Yapılıyor

27.12.2020 14:56 | Son Güncelleme:
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Aşılama Kampanyası Başlayan Almanya'da Aşılar Ücretsiz Yapılıyor

Almanya’da ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası bugün başladı. Ülke nüfusunun önümüzdeki yıl sonuna kadar yüzde 60 ila 70'inin aşılanması hedeflenen kampanyada aşılar tüm vatandaşlara ücretsiz olarak yapılıyor

Almanya’da ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası bugün başladı. Başkent Berlin’de bir yaşlı bakım evinin sakinlerine ve bakım personeline aşılar vurulurken ilk aşıyı, yurtta kalan 101 yaşındaki Gertrud Haase adlı kadın oldu.

Dün de Saksonya-Anhalt eyaletinde, yine 101 yaşında olan bir huzurevi sakinine aşı vurulmuştu. Aylardır dört gözle beklenen ve geçen hafta Avrupa İlaç Ajansı’nın verdiği ruhsatla, yeni bir ivme kazanan aşılamada, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği, BioNTech şirketinin Amerikan Pfizer ilaç şirketiyle ortak ürettiği aşılar kullanılıyor.

Ocak ayının başında, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği aşıya da ruhsat verilmesi ve bu aşının da hemen piyasaya ulaştırılması bekleniyor.

BioNTech/Pfizer aşısı -70 santigrat derecede en fazla 5 gün korunabilirken, Moderna aşısı, standart buzdolaplarında 30 gün boyunca saklanabiliyor. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, son aşamada bulunan diğer aşı projelerinin de onay alması durumunda, yaz aylarına kadar herkese yetecek oranda aşının hazır olacağını belirtirken önceliğin, önceden karar verildiği gibi riskli gruplara verileceğini açıkladı.

Spahn, hükümetteki bakanların, aşı kampanyasında kendilerine öncelik tanımama ve tüm vatandaşlar gibi sıralarını bekleme kararı aldıklarını da bildirdi.

Aşılama programı detaylı biçimde hazırlandı

Aşılama sürecini haftalardır büyük bir titizlikle hazırlayan Almanya, 2020 ve 2021 için toplam 136 milyon 300 bin doz aşı ısmarladı. Aşıların iki doz vurulması gerekliliği nedeniyle, bu 68 milyon 200 bin vatandaşın aşılanabilecek olması anlamına geliyor.

Uzmanlara göre salgının kontrol altına alınabilmesi için 80 milyonluk Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin aşılanmış olması şart. Aşıların depolanması ve dağıtımı için ülke genelinde 442 aşı merkezi kuruldu.

Aşı yol haritasını 6 grupta belirleyen Almanya‘da aşıya bugünden itibaren, en yüksek risk grubundaki 80 yaş üzeri vatandaşlar ve huzurevlerinden başlandı.

İlk grupta, Nisan ayına kadar 5 milyon 400 bin 80 yaş üstü, 1 milyon sağlık çalışanı, organ bağışı bekleyen ve yapılan hastalarla, bakım görevi yürüten çalışanlar aşılanacak. İkinci aşamada, Nisan-Temmuz ayları arasında 75 ve 80 yaş aralığında bulunan, 4 milyon 100 bin yaşlıyla birlikte bağışıklık sistemi zayıf olanlar, demans hastaları ve zihinsel engellilerle, onların bakıcıları olmak üzere 6 milyon 700 bin kişi aşılanacak.

Üçüncü aşılama dönemi Temmuz ortasında başlayıp Ağustos ayının ortasında sona erecek. Bu bir aylık dönemde 70 ve 75 yaş arasındaki 3 milyon 600 bin yaşlıyla, kronik bir hastalığı bulunanlar, hamileler, sığınmacılar ve evsizler ve onların bakımından sorumlu olan personelin aşışı yapılacak.

Dört haftalık süre için planlanan toplam aşı sayısı 5 milyon 500 bin olarak planlandı. Ağustos ve Eylül döneminde 65-70 yaş arasında bulunanlarla, öğretmenler, yaşlılar yurdunda çalışanlar ve et fabrikalarında çalışanların aşılanması gerçekleşecek.

Aşı ücretsiz

60 ve 65 yaş aralığında olanlarsa Ekim ve Kasım aylarında aşılandıktan sonra, öncelikli grupların dışında kalan, 40 milyon kişinin aşılanmasıysa, en geç Aralık ayında tamamlanacak. Almanya’da aşı zorunlu olmayacak, randevu sistemiyle kurulan merkezlerde aşı olanlardan herhangi bir ücret alınmayacak.

Hükümet, aşılama kampanyası için 6 milyar Euro bütçe ayırdı. Uzmanlar, günde 150 bin kişiye aşı vurulabileceğini tahmin ediyor.

Bu arada aşılamada Alman ordusuna da yoğun görev düşecek. Toplam 20 bin asker aşı merkezlerinde, huzurevlerinde aşı kampanyasının düzenli geçmesinde ve aşıların depolandığı binaların korunmasında görev alacak.

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