Aşılama Kampanyası Başlayan Almanya'da Aşılar Ücretsiz Yapılıyor

Almanya’da ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası bugün başladı. Başkent Berlin’de bir yaşlı bakım evinin sakinlerine ve bakım personeline aşılar vurulurken ilk aşıyı, yurtta kalan 101 yaşındaki Gertrud Haase adlı kadın oldu. Dün de Saksonya-Anhalt eyaletinde, yine 101 yaşında olan bir huzurevi sakinine aşı vurulmuştu. Aylardır dört gözle beklenen ve geçen hafta Avrupa İlaç Ajansı’nın verdiği ruhsatla, yeni bir ivme kazanan aşılamada, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği, BioNTech şirketinin Amerikan Pfizer ilaç şirketiyle ortak ürettiği aşılar kullanılıyor. Ocak ayının başında, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği aşıya da ruhsat verilmesi ve bu aşının da hemen piyasaya ulaştırılması bekleniyor. BioNTech/Pfizer aşısı -70 santigrat derecede en fazla 5 gün korunabilirken, Moderna aşısı, standart buzdolaplarında 30 gün boyunca saklanabiliyor. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, son aşamada bulunan diğer aşı projelerinin de onay alması durumunda, yaz aylarına kadar herkese yetecek oranda aşının hazır olacağını belirtirken önceliğin, önceden karar verildiği gibi riskli gruplara verileceğini açıkladı.

Spahn, hükümetteki bakanların, aşı kampanyasında kendilerine öncelik tanımama ve tüm vatandaşlar gibi sıralarını bekleme kararı aldıklarını da bildirdi. Aşılama programı detaylı biçimde hazırlandı Aşılama sürecini haftalardır büyük bir titizlikle hazırlayan Almanya, 2020 ve 2021 için toplam 136 milyon 300 bin doz aşı ısmarladı. Aşıların iki doz vurulması gerekliliği nedeniyle, bu 68 milyon 200 bin vatandaşın aşılanabilecek olması anlamına geliyor. Uzmanlara göre salgının kontrol altına alınabilmesi için 80 milyonluk Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin aşılanmış olması şart. Aşıların depolanması ve dağıtımı için ülke genelinde 442 aşı merkezi kuruldu. Aşı yol haritasını 6 grupta belirleyen Almanya‘da aşıya bugünden itibaren, en yüksek risk grubundaki 80 yaş üzeri vatandaşlar ve huzurevlerinden başlandı. İlk grupta, Nisan ayına kadar 5 milyon 400 bin 80 yaş üstü, 1 milyon sağlık çalışanı, organ bağışı bekleyen ve yapılan hastalarla, bakım görevi yürüten çalışanlar aşılanacak. İkinci aşamada, Nisan-Temmuz ayları arasında 75 ve 80 yaş aralığında bulunan, 4 milyon 100 bin yaşlıyla birlikte bağışıklık sistemi zayıf olanlar, demans hastaları ve zihinsel engellilerle, onların bakıcıları olmak üzere 6 milyon 700 bin kişi aşılanacak.