Aşılama Kampanyası Dünya Genelinde Nasıl İlerliyor?

Dünya genelinde Corona virüsü salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmaları, İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren ikinci aşının da devreye girmesi ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'ın ilk aşıya onay vermesiyle hız kazandı. Amerika'da ise hükümet yetkilileri, yavaş başlayan aşılama çalışmalarının hayal kırıklığına yol açmasından sonra aşılama hızında gözle görülür bir artış olduğunu kaydetti. Amerika'nın bir numaralı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, haftasonunda yaptığı açıklamada, 72 saat içinde 1,5 milyon doz aşı yapıldığını, uygulanan toplam aşı dozunun 4 milyona ulaştığını söyledi. İngiltere’de AstraZeneca aşısı da kullanılıyor Öte yandan İngiltere, Pazartesi günü, AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısını kullanmaya başlayan ilk ülke oldu. Corona virüsünün yeni ve daha bulaşıcı bir varyantının yayılmasına bağlı olarak enfeksiyon vakalarında hızlı artış gözlenen İngiltere böylelikle ulusal çaptaki aşılama kampanyasına ivme kazandırdı.

82 yaşındaki diyaliz hastası Brian Pinker, Oxford Üniversitesi Hastanesi'nde AstraZeneca aşısının uygulandığı ilk kişi oldu. Pinker, "48'inci evlilik yıldönümümüzü kutlamayı dört gözle bekliyorum" dedi. İngiltere'deki kitlesel aşılama çalışmaları Amerikan ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile ortak geliştirdiği aşının ilk kez uygulandığı 8 Aralık günü başlamıştı. Son 6 gün içinde 50 binden fazla yeni Corona enfeksiyonu vakasının kayıtlara geçtiği İngiltere'de ölü sayısı 75 bini aştı. Noel öncesinde tam kapanmaya yakın yeni tedbirler açıklayan Başbakan Boris Johnson ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada çok zor haftalar yaşanacağı ve yeni kısıtlamaların yolda olduğu mesajı verdı. Johnson'ın sözünü ettiği kısıtlamalar arasında okulların kapatılması, sokağa çıkma yasakları ve farklı hanelerde yaşayanların bir araya gelmesinin tamamen yasaklanması olabilir. Hindistan’dan iki aşıya onay Hindistan ise Pazar günü iki Corona virüsü aşısına onay verdi. Bunlardan biri AstraZeneca-Oxford, diğer ise Hint firması Bharat Biotech'in geliştirdiği Corona virüsü aşısı. Nüfusu 1 milyar 400 milyon olan Hindistan, böylelikle dev bir aşılama kampanyasının yolunu açmış oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, aşılama çalışmalarını, "Cesaretle yürütülen bir mücadelenin güçlendirilmesi için kararlı bir dönemeç" olarak tanımladı. Ancak Hint biyoteknoloji firması Bharat Biotech'in geliştirdiği aşıyla ilgili bazı soru işaretleri kafaları kurcalıyor. Sağlık uzmanları, aşının klinik deneylerinin Kasım ayı ortasına kadar başlamadığına dikkat çekiyor ve bu kısıtlı süre zarfında firmanın aşının etkili olduğunu kanıtlayacak verileri analiz edip sunmasının imkansız olduğunu vurguluyor. 10 milyon 300 bin doğrulanmış Corona vakasının saptandığı Hindistan, dünyada vaka sayısı sıralamasında Amerika'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Hindistan'da Corona enfeksiyonuna bağlı can kaybı sayısıysa yaklaşık 150 bin. Hindistan'ın ilk aşılama planı kapsamında Ağustos ayına kadar başta sağlık çalışanları, polis memurları gibi öncelikli işlerde görev yapanlar, ileri yaş ve başka hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemi sorunlu olanlar olmak üzere 300 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Hindistan'ın onay verdiği her iki aşının da aşırı düşük sıcaklıklarda depolanma zorunluluğu olmaması, bu aşıların daha kolay dağıtılabileceği anlamına geliyor. AB ve Amerika’da süreç yavaş ilerliyor Amerika'da ise aşılama çalışmaları bürokratik engeller, eyalet yönetimleri ve yerel idarelerin farklı yaklaşımları ve karışıklık nedeniyle beklenenden yavaş ilerliyor. Dr. Anthony Fauci, haftasonu yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının hızlandırılmasında "ufak umut ışıltıları" gördüğünü söyledi. Fauci, Amerika'nın Aralık ayına kadar 20 milyon doz aşı dağıtma hedefini yakalayamamış olmasını ise "Olmak istediğimiz yerde değiliz" sözleriyle ifade etti. Öte yandan Avrupa Birliği'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada aşılama stratejisini savunan ifadelere yer verildi. 27 ülkenin üye olduğu 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği, kitlesel aşılamanın yavaş ilerlediği eleştirilerinin hedefi olmuştu. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, ana sorunun üretim kapasitesi olduğunu ve bu sorunla herkesin karşılaştığını kaydetti.

Farklı imalatçı firmalarla altı ayrı aşı için sözleşme imzalayan Avrupa Birliği, şimdiye kadar üye ülkelerde kullanım için sadece Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi. Avrupa İlaç Dairesi'nin Amerikan Moderna firmasının geliştirdiği aşının onaylanması tavsiyesinde bulunup-bulunmama kararını Çarşamba günü vermesi bekleniyor. İngiltere'nin aşılama planları da tartışma yaratıyor. İngiltere'de kullanılan her iki aşının da iki doz uygulanması şartı mevcut. Pfizer, ikinci dozun 21 gün içinde yapılmasını tavsiye ediyor. Ancak İngiliz sağlık yetkilileri, ikinci dozun zamanında yapılmasını sağlamak yerine ilk dozu bir an önce mümkün olabildiğince fazla kişiye yapabilmeyi tercih ediyor. Bu da iki doz arasındaki sürenin 21 günden 12 haftaya çıkması anlamına geliyor. Corona virüsüne karşı tam korunma için iki doz aşılama gerekse de tek doz aşının da yüksek seviyede koruma sağladığı biliniyor. "Aşı Güney Afrika’da ortaya çıkan varyanta karşı etkili olmayabilir" Öte yandan İngiliz bilimadamları, Pazartesi günü, İngiltere’de uygulanmaya başlanan Corona virüsü aşılarının Corona virüsünün Güney Afrika’da ortaya çıkan ve başka ülkelere de yayılan yeni varyantına karşı etkili olamayabileceği kaygılarını gündeme getirdi.