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Aşılama ölüm ve ağır vaka sayısını düşürdü

26.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Aşılama ölüm ve ağır vaka sayısını düşürdü

Almanya'da 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasının etkilerini göstermeye başladığı bildirildi.

Aşılanan 80 yaş üstü grupta ölüm ve ağır vaka sayısının belirgin ölçüde düştüğü kaydedildi.Almanya'da huzur evlerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ya da hastaneye kaldırılan kişilerin sayısında aşılamaların başlamasının ardından belirgin düşüş kaydedildiği bildirildi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) büyük huzur evi işletmecileri arasında yaptığı ankete göre, aşılama kampanyasının başlangıcından bu yana Covid-19'a yakalanan, hastalık nedeniyle hastaneye sevk edilen ve ölen kişi sayısında güçlü düşüş oldu.

Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde Katolik hayır kuruluşu Johanniter'e bağlı 28 huzur evinde barınan 2 bin 400 kişi arasında koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ya da ölenin neredeyse kalmadığı kaydedildi.

128 bin yataklı bin 800 huzur evine sahip olan Caritas derneği de ikinci doz uygulamasının ardından huzur evlerindeki vaka sayısının yüzde 35 ila yüzde 65 oranında azaldığını bildirdi. Caritas Başkanı Peter Nehler, aşının taahhüdünü yerine getirdiğini belirterek aşılamaların tamamlandığı huzur evlerinde de vakalarda belirgin düşüş kaydedildiğini söyledi.

Resmi veriler düşüşü doğruluyor

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü, Aralık ayının son haftasında yaşamını yitiren 80 yaş üstü kişi sayısının 4 bin olduğuna işaret ederek bu sayının dört hafta içinde 2 bin 600'e gerilediğini bildirdi.

Almanya'da aşılama kampanyasına 27 Aralık'ta başlanmıştı. FAZ'ın anketine katılan diğer huzur evi işletmecilerinin de aşılama kampanyasını büyük bir başarı diye nitelendirdikleri belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bugün yaptığı açıklamada, 80 yaş üstü grupta yedi gün içinde 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısının Şubat ayı başında 200 civarında olduğunu, şimdi ise 70 civarına düştüğünü bildirmişti.

KNA/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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