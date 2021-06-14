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Aşılama Yaşı 40'a İnerken Bugün İçin 750 Bin Kişi Aşı Randevusu Aldı

14.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye aşılamada yaş sınırını 40’a kadar indirdi. Bugün itibariyle 40 yaş ve üzeri kişiler Corona virüsü salgınına karşı aşılanmaya başlıyor

Aşılama Yaşı 40'a İnerken Bugün İçin 750 Bin Kişi Aşı Randevusu Aldı

Türkiye aşılamada yaş sınırını 40’a kadar indirdi. Bugün itibariyle 40 yaş ve üzeri kişiler Corona virüsü salgınına karşı aşılanmaya başlıyor. Aralarında taksi ve dolmuş şoförlerinden sinema sektörü çalışanlarına kadar birçok iş kolundaki kişi de yaş sınırı olmaksızın aşılanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlanan Pazartesi günü 750 bin kişinin aşı için randevu aldığını duyurdu. Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada “750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak. Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Pazartesi sabahı itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 34 milyonun üzerine çıktı. İlk doz aşısını yaptırıan kişi sayısı 20 milyonu geçerken ikinci dozu da yaptıranların sayısı 14 milyona yaklaştı.

Türkiye’de resmi verilere göre bugüne dek 5 milyon 330 bin 499 vaka görülürken Corona virüsü salgını nedeniyle 48 bin 721 kişi de hayatını kaybetti.

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