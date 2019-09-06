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Aşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

Aşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmiş

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram Hint keneviri ele geçirildi. 1 kişinin tutuklandığı operasyonda ele geçirilen Hint kenevirlerinin aşılama yöntemi ile yetiştirildiği ortaya çıktı.
Jandarma, Kayalarreşitbey Mahallesi'nde yaşayan İ.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde 5 kilo 324 gram kubar esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.İ gözaltına alındı.
Hint kenevirlerinin aşılama yapılarak yetiştirildiği ve boylarının 2 ile 3,5 metre arasında değiştiği bildirildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.İ., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklanarak, Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOGRAFLI

Aşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmişAşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmişAşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmiş

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