Aşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmiş

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram Hint keneviri ele geçirildi. 1 kişinin tutuklandığı operasyonda ele geçirilen Hint kenevirlerinin aşılama yöntemi ile yetiştirildiği ortaya çıktı.

Jandarma, Kayalarreşitbey Mahallesi'nde yaşayan İ.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde 5 kilo 324 gram kubar esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.İ gözaltına alındı.

Hint kenevirlerinin aşılama yapılarak yetiştirildiği ve boylarının 2 ile 3,5 metre arasında değiştiği bildirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.İ., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklanarak, Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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