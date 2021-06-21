Aşılamada 42 Milyon Doza Yaklaşılırken Çin'den de Aşılar Geldi

Türkiye’de son haftalarda hız kazanan aşılamada 41 milyon doz aşıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bugün itibariyle 41 milyon 817 bin 149 doz Corona virüsü aşısı yapıldı.

Yapılan aşılardan 27 milyon 389 bin 114 tanesi ilk doz, 14 milyon 428 bin 35 tanesi de ikinci doz aşı olarak yapıldı. Türkiye özellikle Alman BioNTech firmasıyla yapılan anlaşma neticesinde aşılamada hız kazandı. Mayıs ayına kadar sadece Çin’in Sinovac aşısını yapan Türkiye’de şu an mevcut tedarikler sayesinde yoğun biçimde BioNTech aşısı yapılıyor. Türkiye’de son dönemde günde ortalama 1 milyon doz aşı yapılmaya başlandı.

Türkiye BioNTech firmasıyla Haziran sonuna kadar 30 milyon, sonbahara kadar da 120 milyon doz aşı satın almak üzere anlaşma yaptı. Öte yandan Çin’li Sinovac firması da yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’ye yeniden aşı göndermeye başladı. Dün Çin’den 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye getirildi. Böylece son 10 günde 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye geldi.

Gelen aşılarla ilgili olarak bakanlıktan "Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak." "Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak" açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac firmasıyla aşının Türkiye’de ortak üretimi konusunda da görüşmeler yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, Türkiye’nin ortak aşı üretimi teklifine Çinli firmanın sıcak baktığını ve teknik ekibin incelemeler yapmak üzere Türkiye’ye geleceklerini söyledi. Söz konusu ekibin bugün temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

