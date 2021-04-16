Aşılamada Bir Yıl Dolmadan Destek Dozu Gerekebilir

ABD aşılamada dokuz ile 12 ay arasında bir destekleyici dozun uygulanmasına gerek duyulabileceği varsayımına göre hazırlık yapıyor.

Başkan Joe Biden’ın Corona virüsü mücadele gücü yetkilisi David Kessler Kongre karşısında yaptığı açıklamada aşılama sonrasında oluşan bağışıklığın süresi konusunda çalışmaların devam ettiğini ve bir destek dozuna gerek duyulabileceğini söyledi.

Kessler salgın karşısında en savunmasız olanların bu dozu ilk olması gerekenler olduğu görüşünün hakim olduğunu ekledi.

CNBC televizyonu da Perşembe günü yayınladığı haberinde Pfizer yöneticisi Albert Bourla’nın 12 ay içinde üçüncü bir dozun yapılması gerekebileceğini ve bundan böyle de aşının yıllık olarak yapılmasının gerekebileceğini söylediğini bildirdi.

Bilimsel çalışmaların ilk verileri Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarının etkisinin en az altı ay süreceğini ortaya koymuş, ancak daha uzun süre etkili olmaları halinde bunun ne kadar süreceği sorusunaysa henüz yanıt vermemişti.

Uzmanlar bağışıklık altı aydan uzun sürse de Corona virüsünün hızla yayılan yeni varyantlarının yıllık grip aşısı gibi düzenli şekilde aşılanmayı gerektirebileceğini söylüyor.