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Aşılamada ikinci aşama! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başlıyor

19.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Aşılamada ikinci aşama! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başlıyor

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiliyor. Bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlanacak. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlanacak.

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımı bugün başlıyor. "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başlayacak.

BUGÜN BAŞLIYOR

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlanacak.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başlayacak.

HAFTA SONUNA KADAR BİTMESİ PLANLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle aşılama takvimi ve stratejisine ilişkin video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

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90 YAŞ VE ÜZERİNE EVDE AŞI YAPILACAK

Bakan Koca ayrıca, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların da bugünden itibaren alışanmaya başlanacağını açıkladı. Bu kişilerin evlerinde aşılanması organize edilecek.

Bakan Koca, 90 yaşındaki bireylerin de aşılanmasının hafta sonuna kadar tamamlanmasını il sağlık müdürlerine iletti.

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