Aşılamada Türkiye'de 30 İstanbul'da 5 Milyon Doz Geçildi

Türkiye’de bugüne dek aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre 30 milyon kişiyi geçti. En kalabalık şehir olan İstanbul’da da aşı yapılan vatandaş sayısının 5 milyon geçtiği belirtildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 30 milyon dozun 17 milyondan fazlası birinci doz, 13 milyona yakını da ikinci doz aşı olarak yapıldı.

Böylece Türkiye’de toplam nüfusun üçte birinden fazlası aşılanmış oldu. Son verilere göre İstanbul’da yapılan aşı dozu sayısı 5 milyonu geçerken bu rakam Ankara’da 2,5 milyonu aştı. İzmir’de 1 milyon 170 binden fazla kişi bugüne dek aşı oldu.

Türkiye bu ay sonuna kadar Biontech şirketinden 30 milyon doz aşı gelmesini bekliyor. Yetkililer bu aşıların da gelmesiyle birlikte ilk doz aşısı yapılan vatandaşların yaşlarının 20’ye kadar inebileceğini söylüyorlar.