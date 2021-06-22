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Aşılamada Yaş Sınırı 25'e İndi

22.06.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de Corona virüsü salgınına karşı devam eden aşılama kampanyası kapsamında aşılama yaş sınırı 25’e indi

Aşılamada Yaş Sınırı 25'e İndi

Türkiye’de Corona virüsü salgınına karşı devam eden aşılama kampanyası kapsamında aşılama yaş sınırı 25’e indi. Sağlık Bakanlığı daha önce Haziran sonuna kadar aşılama yaşının 20’ye indirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

Aşılama yaşının 25’e indiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca “AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. İlk randevular yarın” ifadelerini paylaştı.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne dek 43 milyon 164 bin 223 doz aşı yapıldı. Bunlardan 28 milyon 619 bin 159’u birinci doz olarak yapılırken 14 milyon 545 bin 64 kişi de ikinci doz aşısını oldu.

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da da bugüne dek 7 milyon 894 bin 483 doz aşı yapıldı.

Son 24 saatte Türkiye’de resmi verilere göre 5 bin 294 yeni vaka görülürken 51 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek 49 bin 236 kişi öldü.

Dünya genelindeyse bugüne dek görülen Corona virüsü vaka sayısı yaklaşık 179 milyon kişi oldu. Dünya genelinde de 3 milyon 870 binden fazla kişi salgın nedenşyle hayatını kaybetti.

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