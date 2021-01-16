Aşılamanın Başladığı Gaziantep'te Halk Kararsız

Corona virüsü salgınının başlamasından itibaren tüm dünyanın beklediği aşı Türkiye’de de yapılmaya başlandı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilirken, halk ise Çin’den gelen aşıya güvenmekte kararsız. Pandemi sürecinde bulaşma ve ölüm sayısı olarak Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Gaziantep’te vaka sayısı büyük ölçüde azalırken, önceki gün başlanan aşılama işleminin ise tüm hastanelerin yanı sıra 164 aile sağlığı merkezinde yapılacağı belirtildi. VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantepliler güvenmedikleri için aşı olmayı düşünmediklerini ifade ederken, aşı olduktan sonra konuşan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ise, aşının virüsle mücadelede etkin rol oynayacağını belirterek, “Aşı olmamız tedbirleri elden bırakacağımız anlamına gelmiyor. Biz bu hastalığı henüz 1 yıldır tanıyoruz. Vatandaşlarımız aşı olsalar bile tedbiri elden bırakmasınlar’’ dedi. Gaziantepliler'in bazıları yapılacak aşının bir sonraki evresinin insanlara çip takma olduğu şeklindeki komplo teorilerine destek verirken, birçok kişi ise, virüsün Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayıldığını, bu nedenle Çin’den gelen aşıyı olup olmamakta kararsız olduklarını belirtti.

‘Vaka sayısı yüzde 80 azaldı’’ Pandemide Gaziantep olarak şu anda son derece iyi bir duruma gelindiğine dikkat çeken Sağlık Müdürü Tiryaki, “Hastalığın zirve yaptığı Kasım ayı ile kıyasladığımız zaman şu anda vaka sayımız yüzde 80 oranında azalmış durumda. Ama bu azalmayı lütfen insanlarımız rahatlık olarak görmesinler, azalma demek şu anda dışarıda vakalarımızın hala oldukları anlamına geliyor. Bu da bulaş riskinin hala devam ettiği anlamına geliyor. Dün itibariyle biz de aşımızı olduk. Sağlık çalışanlarımızın aşısını biz birkaç gün içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Daha sonra ise bakanlığın açıkladığı takvim dahilinde 65 yaş üstündekileri daha sonra ise kronik hastalıkları olanlar önceliklendirilecek. Yani herkes sistemden randevu alamayacak. Randevular önceliklendirme durumuna göre alınabiliyor. Bakanlığın açıkladığı takvimde aşı önceliği meslek guruplarına göre değil de daha çok, ‘sağlık bakanlığı, içişleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı personeli’ şeklindeydi. Basın mensuplarıyla ilgili özel bir açıklama gelmedi ama sizlerin insanlarla çok fazla iç içe olduğunu biliyoruz. Bu konuyu bakanlığa da ilettik, büyük olasılıkla sizler de pek yakında öncelikli grup içerisinde yer alacaksınız diye düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.