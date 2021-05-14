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Aşılamaya Hız Veren Almanya Normalleşiyor

14.05.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Çarşamba günü 1,35 milyon kişiye Corona virüs aşısı yaparak dünya rekoru kırdıgerm

Aşılamaya Hız Veren Almanya Normalleşiyor

Almanya, Çarşamba günü 1,35 milyon kişiye Corona virüs aşısı yaparak dünya rekoru kırdı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya’da resmi tatil günü olmasına rağmen Perşembe günü de 408 bin aşı yapıldığını belirterek bu iki günde ulaşılan sayının, nüfusun yüzde 2'sine yakın bir sayıya denk geldiğini söyledi.

Spahn "Bu ne kadar hız kazandığımızı gösteren ileriye yönelik önemli bir adım" derken 38 milyon 646 bin 171 kişinin, başka bir deyişle halkın yüzde 35,9'unun bir doz aşısını olduğunu, 8 milyon 882 bin 370 kişinin, yani nüfusun yüzde 10,6'sının da ikinci doz aşısını da yaptırdığını açıkladı.

Hristiyan Demoktrat CDU Partisi Sağlık Politikaları Sözcüsü Peter Liese de önümüzdeki haftalarda büyük miktarda yeni aşı temin edileceğini ve aşı sıkıntısının büyük oranda çözüleceğini söyledi. Liese, Almanya’nın aşılama temposu konusunda tüm ülkeleri geride bıraktığını söylerken Haziran ayının sonunda ilk aşılarını yaptırmış olanların sayısının 56 milyonu bulacağını öne sürdü.

Öte yandan geçen yıl 22 Aralık’ta 197,6 kişiyle rekor kıran ülke genelinde 10 bin kişideki vaka sayısı, aylar sonra ilk kez 100’ün altına düştü. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son yedi günde 100 bin kişide Corona tespit edilenlerin ortalama sayısının günde 96,5 olarak saptandığı bilgisi verildi.

Almanya’da son bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısıysa 11 bin 336 oldu. Bunun, bir hafta önce Cuma gününe kıyasla 7 bin 149 kişi daha az olduğu belirtildi.

Uzmanlar, alınan tedbirlerin ve aşılama sayısının artmasının söz konusu değerinin düşmesinde önemli rol oynadığını belirtiliyor ve 100 bin kişideki vaka sayısının Mayıs ayının sonunda yüzde 50 kişinin altına dahi inebileceğini belirtiyorlar.

Başbakan Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmelerde, Almanya’nın üçüncü Corona virüsü salgını dalgasını kırdığını belirterek yaz ayları için umutlu olduğunu ifade etmişti.

Aşı olanların, hastalığı atlatan ve test sonucu negatife dönenlerle bir tutulması ve bazı özgürlükler tanınması üzerine aiı yaptırma konusunda talepler arttı. Bunun üzerine ülkenin birçok eyaleti aşı önceliğini kaldırma kararı aldı. Bavyera, Baden Württenberg ve Berlin gibi nüfusu yoğun eyaletlerde, isteyenlerin önümüzdeki hafta başından itibaren aşı yettiği sürece muayenehanelerde aşı yaptırabileceği açıklandı.

Ülke çapında ikinci doz aşısını yaptıranlar, test yaptırmadan mağazalara, kuaförlere ve alışveriş yerlerine girebiliyor, riskli bölgelere seyahat edenlere döndüklerinde karantina uygulanmıyor.

Bu arada Berlin Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 3,5 milyon nüfuslu kentteki normalleşme sürecinde gelecek hafta 21 Mayıs tarihinden itibaren lokanta ve kafelerin teraslarını açarak, servise başlayabilecekleri duyuruldu.

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