Aşılamaya Hız Veren Almanya Normalleşiyor

Almanya, Çarşamba günü 1,35 milyon kişiye Corona virüs aşısı yaparak dünya rekoru kırdı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya’da resmi tatil günü olmasına rağmen Perşembe günü de 408 bin aşı yapıldığını belirterek bu iki günde ulaşılan sayının, nüfusun yüzde 2'sine yakın bir sayıya denk geldiğini söyledi.

Spahn "Bu ne kadar hız kazandığımızı gösteren ileriye yönelik önemli bir adım" derken 38 milyon 646 bin 171 kişinin, başka bir deyişle halkın yüzde 35,9'unun bir doz aşısını olduğunu, 8 milyon 882 bin 370 kişinin, yani nüfusun yüzde 10,6'sının da ikinci doz aşısını da yaptırdığını açıkladı.

Hristiyan Demoktrat CDU Partisi Sağlık Politikaları Sözcüsü Peter Liese de önümüzdeki haftalarda büyük miktarda yeni aşı temin edileceğini ve aşı sıkıntısının büyük oranda çözüleceğini söyledi. Liese, Almanya’nın aşılama temposu konusunda tüm ülkeleri geride bıraktığını söylerken Haziran ayının sonunda ilk aşılarını yaptırmış olanların sayısının 56 milyonu bulacağını öne sürdü.