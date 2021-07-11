Aşılamaya Karşın Vakaların Arttığı İsrail Yaşlılara Üçüncü Doza Başlıyor

İsrail, ileri yaştakilere ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşı uygulamasına başlanacak. Ancak halkın geneline üçüncü doz aşı yapılıp yapılmaması konusunun halen değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Delta varyantı nedeniyle İsrail’de günlük vaka sayılarının tek haneli rakamlardan yeniden 450 civarlarına yükselmesi üzerine üçüncü doz aşı gündeme geldi.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, bu çerçevede bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkinlerin hemen üçüncü doz aşı yaptırabileceklerini söyledi.

Aşının üreticisi Pfizer ve BioNTech şirketleri de ABD ve Avrupa’da ilgili kurumlara üçüncü doz aşı kullanımı izni başvurusu yapacaklarını bildirdi.

Firmalar, salgının sürmesinin 6. aydan sonra üçüncü doz ihtiyacını doğurmasına dikkat çekiyor.

Bazı bilimadamları ve yetkililerin firmanın üçüncü doz tavsiyesini eleştirmesi üzerine Pfizer ve BioNTech henüz konuya ilişkin detaylı bir bilgilendirme yapmadı. Ancak yakın zamanda bilimsel verilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail Sağlık Bakanı da tüm vatandaşlara üçüncü doz aşı yapılmasını konusunu değerlendirme aşamasında olduklarını ancak henüz net bir karar vermediklerini dile getirdi.

İsrail’de son olarak Corona virüsü rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 kişiden hemen hemen yarısının aşıları yapılmış kişiler olduğu açıklandı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun 60 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler oldukları belirtildi.

İsrail, ülkede yaşayan yaklaşık 9 milyon 300 bin kişilik nüfusun yüzde 60’ını Pfizer BioNTech aşısıyla aşıladı. İsrail ayrıca son kullanma tarihi yaklaşan elindeki 700 bin doz aşıyı da Güney Kore’ye yolladı.

Anlaşma kapsamında Güney Kore aynı sayıda aşıyı Pfizer firmasından satın alıp Eylül ve Ekim aylarında İsrail’e iade edecek.

İsrail Sağlık Bakanı, üçüncü doz aşısını hemen olmak isteyenler için ellerinde Moderna aşısı buluduğunu ancak Pfizer BioNTech firmasından da yakın zamanda yeni aşılar temin edeceklerini söyledi.

İsrail’de alınan karar gereği elde şu an Moderna aşısı olsa da gençlere sadece Pfizer BioNTech aşısı yapılıyor.

