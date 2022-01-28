“Aşılamayı Arttırmak İçin Çalışmaya Devam Etmeliyiz”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın Covid-19 danışmanı Anthony Fauci vaka sayılarının özellikle bazı bölgelerde azalmakta olduğunu, ancak bunun sıkıntıların geride kaldığı anlamına gelmediğini söyledi ve aşılamanın artması için çalışmaya devam etme gerekliliğini vurguladı

VOA’den Anita Powell’ın sorularını yanıtlayan Fauci, bugüne kadar salgında birçok dalganın geride bırakıldığını, bunların en sonuncusunun da Delta varyantı dalgası olduğunu belirtti. Şu andaysa ülkenin Omicron dalgasıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Fauci, “Rakamlar kaygı verici, günde ortalama 2 bin ölüme yaklaştık, hastanelerde yaklaşık 156 bin kişi var. Vaka sayılarıysa günde ortalama 600, 700, 1000 arasında değişiyor” diye konuştu.

İyi haberin ise ülkenin birçok bölgesinde salgının azalması olduğunu kaydeden Fauci, “Bunu ülkenin kuzeydoğu kısmında New York, yukarı ortabatı, Chicago ve güneydoğuda, Washington’da görüyoruz. Ancak güney ve batıda vakalar artmaya devam ediyor. Buralardaki bazı eyaletlerdeyse azalma başladı. Bence buralarda vaka sayılarının zirveye çıkması, azalması ve son olarak da hastaneye yatma rakamları bir gösterge olacak” dedi.

“Sıkıntılar geride kalmadı”

Fauci, bunun sıkıntıların geride kalacağı anlamına geldiğine güvenmemek gerektiği uyarısında da bulundu ve aşılamanın artması için çalışmaya devam etme gerekliliğini vurguladı. “Veriler son derece açık” diyen Fauci, “Hastaneye kalkma ve ağır hastalığa baktığınızda aşılı ve aşısızları karşılaştırdığınızda fark çok çok açık” dedi.

Durumun karışık olduğuna dikkat çeken Fauci, “Aşılıysak ve takviye dozumuzu da olduysak iyi durumdayız, ancak halkın yalnızca yüzde 63 kadarı tam aşılı. Bu da yüzde 37’nin aşısız olduğu anlamına geliyor” dedi.

Fauci, Başkan Joe Biden’ın “Pandemide bir yıl öncesine göre farklı bir yerdeyiz” deme sebebinin şu anda aşı, antiviral ilaç, maske ve hızlı testler konusunda sıkıntı yaşanmaması olduğunu belirtti.

“Küresel salgınla mücadele küresel çözümler gerektirir”

Yurtdışına aşı bağışlamanın son derece kritik olduğunu kaydeden Fauci, küresel bir salgınla yalnızca küresel çözümler ve çabalarla mücadele edilebileceğini, ABD’nin de şu ana kadar bunu yapmaya çalıştığını söyledi. Fauci, şu ana kadar 115 ülkeye 400 milyondan fazla doz aşı verildiğini, ABD’nin şu andan itibaren bu yılın ortasına kadar 1 milyar 100 milyon doz daha aşı bağışlama sözü olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler’in (BM) aşı girişimi COVAC’a 4 milyar dolar bağışlandığını belirten Fauci, Moderna ve Pfizer gibi şirketlerle üretim kapasitelerini arttırabilmeleri için birlikte çalıştıklarını böylece ihtiyaç duyulan aşıların hızla üretilip orta ve düşük gelir seviyesindeki ülkelere gönderilmesini hedeflediklerini belirtti. Fauci, ABD’nin bu çabalarda dünyaya öncülük ettiğini söyledi.

Aşıların mülkiyet hakkı korumasının kaldırılması tartışmaları sorulduğunda Fauci, bunun yapbozun bir parçası olması gerekmediğini söyledi. “Aşıların fabrikalarımızda tam kapasiteyle orta ve düşük gelirli ülkeler için üretildiği çok açık. Bu firmaların çoğu Moderna dahil, diğer ülkelerin aşıyı etkin şekilde üretebilecek olmaları halinde patent konusunda sorun çıkartmayacaklarını daha önce söylediler” diye konuştu.

“En iyi koruma takviye dozdan geçiyor”

ABD’de üç doz aşının virüse karşı daha etkili olduğunun anlaşılmasıyla diğer ülkelere gönderilen aşı dozlarının buna göre ayarlanıp ayarlanmayacağı konusunda ise Fauci, “Her seferinde bir adım atalım. Özellikle Afrika’nın güneyinde çok az oranda ülke tam aşılandı. Önce bunu yapalım. Daha sonra takviye dozları düşünelim” dedi. Fauci, “Dünya genelinde en iyi şekilde korunmanın yolunun takviye dozdan geçtiğini biliyoruz. Bu ideal korunmanın da elçi RNA aşılarda üçüncü bir doz ve Johnson&Johnson’da ise ikinci bir doz olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

AIDS salgını ve Covid-19 pandemisiyle mücadele yöntemlerinin birbirinden nasıl etkilendiği sorulduğunda Fauci, HIV'den Covid’e uygulamak için öğrenilen şeyler olduğu gibi Covid sırasında öğrenilen ve HIV konusundaki çalışmalara yardımcı olabilecek çok şey olduğunu da kaydetti. Fauci, bunlar arasında başarılı aşılar üretilmesini sağlayan yeni aşı üretim platformlarıyla immünojen tasarımını sıraladı. Fauci bunların bazılarının henüz aşı çabalarının başarılı olmadığı HIV’e uygulanacağını kaydetti.

“Sağlık alanında eşitsizliklerle mücadele edilmeli”

Ayrıca farklı topluluklara erişmenin önemini vurgulayan Fauci, sağlık alanında eşitsizliklerin olduğunu hatırlattı. Siyah Amerikalılar ve Latinlerin enfeksiyona yakalanma oranının ve bunun sonucunda ağır hasta olma oranının daha yüksek olduğunu belirten uzman, bunun bu topluluklarda diyabet, obezite, hiper tansiyon, böbrek hastalığı ve kronik akciğer hastalığının daha fazla görülmesinden kaynaklandığını söyledi.

“HIV salgınında ve Covid-19 pandemisinde öğrenilen şeylerden biri sağlıktaki eşitsizliklerin ne kadar belirgin olduğudur” diyen Fauci, Covid-19’u belki de sağlıktaki sosyal faktörlerle mücadele sorumluluğumuz olduğunu bize hatırlatması için kullanabiliriz” dedi.

