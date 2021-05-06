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Aşılananlara muafiyet düzenlemesi meclisten geçti

06.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da aşılananlar ve Covid-19 geçirenleri temel haklara yönelik kısıtlamalardan muaf tutan düzenleme Federal Meclis'ten geçti.

Aşılananlara muafiyet düzenlemesi meclisten geçti

Almanya'da koronavirüse karşı aşılanma sürecini tamamlayanlar ve hastalığı geçirenlere muafiyetler tanıyan yasal düzenleme Federal Meclis'ten geçti. Düzenlemeye koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de destek verdi. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) oylamada çekimser kalırken sağ popülist AfD ret oyu kullandı.

Hükümetin düzenlemesi, Cuma günü Eyalet Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması durumunda Pazar gününden itibaren yürürlüğe girebilecek.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, söz konusu gruplara getirilecek muafiyeti "hukuk devletinin gereği" diye nitelendirerek düzenlemenin, sınırlandırılan temel hakların geri verilmesi zorunluluğundan kaynaklandığını vurguladı. Düzenlemenin bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyen Lambrecht, tüm vatandaşları herkesin yakında normale dönebilmesi için sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırdı.

Düzenleme, aşı sürecini tamamlamış kişilerle Covis-19 geçirmiş kişilerin yürürlükteki sokağa çıkma ve temas kısıtlamalarından muaf tutulmasını öngörüyor. Bu kişilerin kuaför ziyareti ya da alışverişlerde negatif test ibraz etmesi de gerekmeyecek.

Almanya'da kullanım izni bulunan dört aşıdan üçünün iki doz uygulanması gerekiyor ve tam koruma etkisine ikinci dozdan 14 gün sonra ulaşılıyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş olanlar ise bunu PCR testiyle belgeleyecek. Testin en az 28 gün ve en fazla altı aylık olması gerekiyor.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 30,6'sı en az bir doz aşı olmuş durumda. İki doz aşı olanların oranı ise yüzde 8,6.

AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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