HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Aşılanmış Öğretmen ve Öğrencilerin Maske Takmasına Gerek Yok”

“Aşılanmış Öğretmen ve Öğrencilerin Maske Takmasına Gerek Yok”

11.07.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da en üst düzey kamu sağlık kuruluşu olan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, aşılanmış öğretmen ve öğrencilerin okulda maske takmalarına gerek olmadığını belirtti

“Aşılanmış Öğretmen ve Öğrencilerin Maske Takmasına Gerek Yok”

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, aşılanmış öğretmen ve öğrencilerin okulda maske takmalarına gerek olmadığını belirtti.

CDC’nin yaptığı bu değişiklik 12 yaşına kadar çocukların aşılanmaya başlaması ve Corona nedeniyle hastaneye sevklerle ölümlerin azalmasıyla birlikte geldi.

CDC bununla birlikte okullara, öğretmenler ve aşı olabilecek çocuklar için aşı olmalarını istemelerini tavsiye etmiş değil.

Kuruluş, öğretmenlerin aşı olan öğrenciyi nasıl bilebileceğini ya da anne-babaların öğretmenlerin bağışıklık kazandığını nasıl anlayacakları konusunda bir yönlendirme yapmış da değil.

Bazı uzmanlar bunun okullar için zorlu koşullara neden olabileceğini belirtiyor.

Bir başka konu da CDC’nin okullarda çocuklar arasında boşlukla sıraların birbirinden uzak olmasını istemesi. CDC, bununla birlikte arada boşluğun aşılanan öğrenci ve görevliler için gerekli olmadığını kaydediyor.

En büyük sorun orta okullarda bazı öğrencilerin aşı olmak için uygun bazılarının da uygun olmaması. Eğer bu sorun yaratırsa okul yöneticilerinin herkes için maske uygulamasına geçmesi söz konusu olabilir.

Eyalet uygulamaları ise konuyu biraz daha karmaşık hale getiriyor.

California ve Virginia gibi eyaletler bütün öğrencilerin aşı olsun-olmasın maske takmalarını istiyor. Arizona, Iowa ve Texas gibi bazı eyaletlerde ise okulların maskeyi zorunlu tutması yasak.

Eğitim Bakanı Miguel Cardona çocukların okullara dönebilemesi için okul yönetimleriyle birlikte çalışacaklarını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyorOtellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyor
PARTNEREstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz haldeEstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz halde
Tarihi gün! İlk insan olacakTarihi gün! İlk insan olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.