“Aşılanmış Öğretmen ve Öğrencilerin Maske Takmasına Gerek Yok”

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, aşılanmış öğretmen ve öğrencilerin okulda maske takmalarına gerek olmadığını belirtti.

CDC’nin yaptığı bu değişiklik 12 yaşına kadar çocukların aşılanmaya başlaması ve Corona nedeniyle hastaneye sevklerle ölümlerin azalmasıyla birlikte geldi.

CDC bununla birlikte okullara, öğretmenler ve aşı olabilecek çocuklar için aşı olmalarını istemelerini tavsiye etmiş değil.

Kuruluş, öğretmenlerin aşı olan öğrenciyi nasıl bilebileceğini ya da anne-babaların öğretmenlerin bağışıklık kazandığını nasıl anlayacakları konusunda bir yönlendirme yapmış da değil.

Bazı uzmanlar bunun okullar için zorlu koşullara neden olabileceğini belirtiyor.

Bir başka konu da CDC’nin okullarda çocuklar arasında boşlukla sıraların birbirinden uzak olmasını istemesi. CDC, bununla birlikte arada boşluğun aşılanan öğrenci ve görevliler için gerekli olmadığını kaydediyor.

En büyük sorun orta okullarda bazı öğrencilerin aşı olmak için uygun bazılarının da uygun olmaması. Eğer bu sorun yaratırsa okul yöneticilerinin herkes için maske uygulamasına geçmesi söz konusu olabilir.

Eyalet uygulamaları ise konuyu biraz daha karmaşık hale getiriyor.

California ve Virginia gibi eyaletler bütün öğrencilerin aşı olsun-olmasın maske takmalarını istiyor. Arizona, Iowa ve Texas gibi bazı eyaletlerde ise okulların maskeyi zorunlu tutması yasak.

Eğitim Bakanı Miguel Cardona çocukların okullara dönebilemesi için okul yönetimleriyle birlikte çalışacaklarını belirtiyor.

