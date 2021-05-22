Aşılar geliyor, salgın bitiyor mu?

Uğur Şahin, Türkiye’ye eylül ayı sonuna kadar 120 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının geleceğini duyurdu. Peki bu, salgını bitirecek mi?BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Türkiye'ye yaptığı ziyarette, 30 milyonu haziran sonuna kadar olmak üzere eylül sonuna kadar Türkiye'ye toplam 120 milyon doz aşı vereceklerini duyurdu. Türkiye, BioNTech'in yanı sıra diğer firmalardan da aşı tedarik ediyor. Peki, gelen aşılar salgını bitirecek mi? İşte aşılama süreci hakkında merak edilenler:

Şu ana kadar hangi aşı, kaç doz yapıldı?

Türkiye’de 21 Mayıs itibarıyla 27 milyon 650 bin doz aşı yapıldı. Yalnızca birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 4 milyona, hem birinci hem de ikinci doz aşı yapılan kişi sayısı ise 12 milyona yaklaştı. Böylece toplumun yüzde 14’ten fazlası tamamen (iki doz) aşılandı.

Bakan Koca 20 Mayıs’taki Bilim Kurulu toplantısında Türkiye’ye 6 milyon 100 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı geldiğini duyurdu. Çin Büyükelçiliği yetkilisi ise CNN Türk’e 12 Mayıs’ta yaptığı değerlendirmede 27 milyon doz CoronaVac aşısının ulaştırıldığını söyledi.