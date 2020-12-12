Aşılar güvenilir mi? Aşı faydalı mı zararlı mı? Aşı yaptırmak gerekli mi? Aşı ücretli mi?

Uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına alan ve devam eden Kovid-19’a yönelik aşı çalışmalarıyla alakalı müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aşı haberleriyle beraber vatandaşlar arasında aşılarla alakalı bazı soru işaretleri de ortaya çıkıyor. Yaşanan bu süreç, aşılar hakkında birçok sorunun ve cevabının kamuoyunda tartışılmasına neden oldu. AA muhabiri tarafından Sağlık Bakanlığı Aşı Portalı'ndan derlenen bilgiler doğrultusunda, aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular listelendi. Peki, aşılar güvenilir midir? Aşı faydalı mı zararlı mı? Aşılar ücretli mi? İşte tüm detaylar... Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması AŞILAR GÜVENİLİR Mİ? Aşıların güvenilirliğiyle ilgili soru işaretleri taşıyanların yanı sıra güvenli olmadığını söyleyenler de bulunuyor. Ancak aşı konusundaki doğru bilgiye göre; aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında da çok sıkı kontrolden geçiyorlar. Türkiye’de kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylana GMP (İyi Üretim Prosedürleri) kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş oluyorlar. Bir aşının ülkemizde kullanılabilmesi için ilk olarak üreticiler tarafından aşıların etkili ve güvenli olduğunu Sağlık Bakanlığına kanıtlanması gerekiyor.

Aynı zamanda kullanılacak olan aşılar teslim alındıktan sonra, sahada kullanıma sunulmadan önce, Ulusal Referans Laboratuvarlarında da test ediliyor ve uygun olduğu kanıtlanmış olan aşıların kabulü yapılarak kullanıma sunuluyor. Aşılar, üretici firmadan alınıp da aşılanacak olan kişiye uygulanana dek bütün sağlık kuruluşlarında soğuk zincir sistemi içinde uygun ısı aralığında korunuyor ve sistem çevrim içi şekilde devamlı izleniyor. Aşıların kullanıma sunulmasının ardından aşılama sonrası istenmeyen etkiler de Sağlık Bakanlığı tarafından izleniyor. Ülkemizde ve dünyada her sene milyonlarca çocuk aşılanıyor. AŞILAR FAYDALI MI? Vatandaşlar arasında aşı faydalı mı sorusu da soruluyor. Özellikle aşıların faydalı olmadığını düşünenler de bulunuyor. Ancak Sağlık Bakanlığının Aşı Portalı’ndan derlenen bilgilere göre; dünya çapından her sene çok sayıda insan aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle ölüyor. Aşılama programı sayesinde bu hastalıkların birçoğu Türkiye’de hiç görülmüyor veya nadir görülüyor. Dolayısıyla aşılar; bebek, çocuk ve erişkinleri öldüren ya da zarar veren bulaşıcı hastalıkları önleyebiliyor.