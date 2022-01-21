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Aşılar Omicron'a karşı etkili mi? ABD'de dikkat çeken 3 ayrı araştırma

21.01.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken aşıların koruyuculuğu ile ilgili de araştırmalar devam ediyor. Özellikle insanlar tarafından "Aşılar, Omicron varyantına karşı etkili mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan 3 yeni çalışma, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı en iyi korunma yönetiminin üçüncü doz aşılar olduğunu ortaya koydu.

Aşılar Omicron'a karşı etkili mi? ABD'de dikkat çeken 3 ayrı araştırma

ABD'de gerçekleştirilen 3 yeni araştırma, "Aşı, Omicron varyantına karşı etkili mi?" sorusuyla ilgili önemli gelişmeleri ortaya çıkardı. Araştırmalarda, destek aşılarının ABD'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 99'undan fazlasını oluşturan Omicron varyantına karşı en iyi koruma yöntemi olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILANMA DETAYI

ABD'nin 10 eyaletinde yaklaşık 88 bin vakanın incelendiği araştırmada, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de üçüncü doz aşılanmanın hastaneye yatışları yüzde 90 önlediği, ikinci doz aşının üzerinden 6 ay geçtiğinde koruma etkisinin yüzde 57'ye düştüğü tespit edildi.

Sağlık kuruluşunun 10 eyalette 200 binden fazla vakayı inceleyen ikinci araştırmasında, takviye aşıların Kovid-19'dan acil servise kaldırılmaları önlemede yüzde 82 etkili olduğu sonucuna varıldı.

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İKİNCİ DOZLARDA DURUM NE?

Aynı araştırmada, bunun, ikinci doz aşılarını 6 ay veya daha önce yaptırmış vakalarda hastaneye yatışları ancak yüzde 38 engelleyebildiği ortaya çıktı.

CDC'nin üçüncü araştırmasında ise takviye aşılarını olmuş kişilerin Omicron varyantına yakalanma olasılığı 100 binde 149 iken, iki doz aşılılarda bu oranın 255'e yükseldiği saptandı. (AA)

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