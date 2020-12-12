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"Aşılar Pazartesi Eyaletlere Ulaşmaya Başlayacak"

12.12.2020 21:24 | Son Güncelleme:
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ABD'de aşı geliştirme programı yetkilisi Gustave Perna, Pfizer-BioNTech aşısına dün gece onay çıkmasının ardından, ilk Corona virüsü aşılarının Pazar sabahı kamyonlarla yola çıkacağını açıkladı

ABD’de Pfizer-BioNTech aşısına dün gece onay çıkmasının ardından ilk Corona virüsü aşılarının Pazartesi sabahı eyaletlere ulaşmaya başlayacağı açıklandı.

Trump yönetiminin aşı geliştirme programı Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkilisi General Gustave F. Perna, aşı yüklü kamyonların Pazar sabahı yola çıkacağını, kargo şirketleri UPS ve FedEx’in Pfizer aşılarını 150 civarında noktaya teslim etmeye başlayacağını belirtti. 450 civarında tesisin de aşıları Salı ve Çarşamba günlerinde teslim alacağı bildirildi.

Bu tesisler arasında hastanelerin ve aşıyı muhafaza etmek için gereken soğuk depolama imkanlarına sahip diğer bazı mekanlar bulunuyor.

Perna düzenlediği basın toplantısında, üç hafta içerisinde aşıların yerel eczanelere ve diğer noktalara teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Perna, sağlık çalışanlarının aşıları olabilmesi ve yapmaya başlayabilmeleri için aşıların Pazartesi sabah adreslerine ulaşması yönünde planlamalarını yaptıklarını kaydetti. Aşıda öncelik sağlık çalışanları ve bakım evleri sakinlerine verilecek. Perna, ilk dozun kimlere uygulanacağı kararını sağlık yetkililerinin vereceğini belirtti.

Bu açıklama, kısıtlı sayıda aşıyı ABD genelinde hızla dağıtmak için federal ve eyalet hükümetleri, özel şirketler ve sağlık çalışanlarının dahil olduğu büyük bir lojistik operasyonun da başladığı anlamına geliyor.

Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkililerine göre, ilk aşamada 3 milyon civarında aşının ülke genelinde nakliye edilmesi öngörülüyor. Alıcıların ikinci dozları için benzer miktarda aşı da ihtiyaten bekletiliyor.

İlk sevkiyatın önce Pfizer’ın Michigan eyaletindeki üretim tesisinden kamyonlarla ayrılması ve daha sonra da ülke genelindeki bölgesel merkezlere hava yoluyla ulaştırılması bekleniyor.

Dağıtımı zorlaştıran unsurlardan birini, Pfizer-BioNTech aşısının eksi 70 santigrat derecede saklanması ve taşınması koşulu oluşturuyor. Pfizer bunun için kuru buz kullanan nakliye konteynerleri geliştirdi ve GPS sistemine sahip sensörler yoluyla da her bir sevkiyat takip edilecek ve derecenin gereken soğuklukta kaldığından emin olunması sağlanacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına Cuma günü onay vermişti.

Onayın bir an önce çıkması için bastıran Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkilinin, FDA Başkanı Stephen Hahn’ı, onayın Cumartesi’den önce verilmemesi halinde istifaya zorlamakla tehdit ettiği haberleri yer almıştı.

Hahn Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun bağımsızlığını vurgularken, “FDA’in kararına bilim ve veriler rehberlik etti. Bu pandemiden kaynaklı aciliyet nedeniyle hızlı çalıştık, herhangi bir diğer dış baskıdan dolayı değil” dedi.

FDA, içeriklerinden herhangi birine karşı geçmişte alerjik reaksiyon göstermiş kişilere aşının uygulanmaması talimatı verdi. FDA’in aşı direktörü Dr. Peter Marks, ABD’de aşı uygulaması sırasındaki her türlü alerjik reaksiyon haberlerini dikkatle takip edeceklerini belirtti. Marks, “Hala daha öğreneceklerimiz var, bu nedenle tedbirler alıyor olacağız” ifadesini kullandı.

FDA Danışma Kurulu 17 Aralık’ta da Amerikan Moderna ilaç firması tarafından geliştirilen ve üçüncü faz denemelerinde güvenli ve etkili olduğu belirtilen aşının acil kullanımı için toplanacak. Corona virüsü aşısını acil durumda kullanma onayı için FDA’ye başvuruda bulunan iki ilaç firmasından biri olan Moderna, ABD yönetiminin kendisinden 100 milyon doz ek aşı alacağını bildirmişti. Moderna’ya göre bu aşıların 2021’in ikinci çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor.ABD, Moderna’yla Ağustos ayında da 100 milyon doz aşı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

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