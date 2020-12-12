"Aşılar Pazartesi Eyaletlere Ulaşmaya Başlayacak"

Perna, sağlık çalışanlarının aşıları olabilmesi ve yapmaya başlayabilmeleri için aşıların Pazartesi sabah adreslerine ulaşması yönünde planlamalarını yaptıklarını kaydetti. Aşıda öncelik sağlık çalışanları ve bakım evleri sakinlerine verilecek. Perna, ilk dozun kimlere uygulanacağı kararını sağlık yetkililerinin vereceğini belirtti.

Perna düzenlediği basın toplantısında, üç hafta içerisinde aşıların yerel eczanelere ve diğer noktalara teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Bu tesisler arasında hastanelerin ve aşıyı muhafaza etmek için gereken soğuk depolama imkanlarına sahip diğer bazı mekanlar bulunuyor.

Trump yönetiminin aşı geliştirme programı Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkilisi General Gustave F. Perna, aşı yüklü kamyonların Pazar sabahı yola çıkacağını, kargo şirketleri UPS ve FedEx’in Pfizer aşılarını 150 civarında noktaya teslim etmeye başlayacağını belirtti. 450 civarında tesisin de aşıları Salı ve Çarşamba günlerinde teslim alacağı bildirildi.

Bu açıklama, kısıtlı sayıda aşıyı ABD genelinde hızla dağıtmak için federal ve eyalet hükümetleri, özel şirketler ve sağlık çalışanlarının dahil olduğu büyük bir lojistik operasyonun da başladığı anlamına geliyor.

Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkililerine göre, ilk aşamada 3 milyon civarında aşının ülke genelinde nakliye edilmesi öngörülüyor. Alıcıların ikinci dozları için benzer miktarda aşı da ihtiyaten bekletiliyor.

İlk sevkiyatın önce Pfizer’ın Michigan eyaletindeki üretim tesisinden kamyonlarla ayrılması ve daha sonra da ülke genelindeki bölgesel merkezlere hava yoluyla ulaştırılması bekleniyor.

Dağıtımı zorlaştıran unsurlardan birini, Pfizer-BioNTech aşısının eksi 70 santigrat derecede saklanması ve taşınması koşulu oluşturuyor. Pfizer bunun için kuru buz kullanan nakliye konteynerleri geliştirdi ve GPS sistemine sahip sensörler yoluyla da her bir sevkiyat takip edilecek ve derecenin gereken soğuklukta kaldığından emin olunması sağlanacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına Cuma günü onay vermişti.