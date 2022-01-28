HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşılar 'Uzun Covid’e Karşı da Etkili

Aşılar 'Uzun Covid’e Karşı da Etkili

28.01.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve İngiltere'de yapılan yeni araştırmalar, COVID-19 aşılarının "uzun COVID" olarak bilinen hastalık teşhisi riskini azaltabileceğine işaret ediyor

Aşılar 'Uzun Covid’e Karşı da Etkili

İsrail ve İngiltere'de yapılan yeni araştırmalar, COVID-19 aşılarının "uzun COVID" olarak bilinen hastalık teşhisi riskini azaltabileceğine işaret ediyor.

İsrail'de yapılan ancak henüz bilimsel hakem heyetinden geçmeyen bir araştırmanın ilk sonuçları, iki doz Pfizer COVID-19 aşısı olan ve virüs testi pozitif çıkan kişilerin kalıcı semptomlar bildirme olasılığının, hastalığa yakalandıklarında aşılı olmaya kişilere göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Bürosu’nun 6 bin yetişkin üzerinde yürüttüğü gözlem araştırması da çifte aşılananların pozitif testten üç ay sonra COVID-19’un geçmeyen semptomlarını bildirme olasılığının yüzde 41 daha az olduğunu ortaya koydu. Çalışma, genel olarak, çift aşılı grubun yalnızca yüzde 9,5'inin "uzun süreli COVID" yaşadığını, bu oranın aşılanmamış benzer bir grupta yaklaşık yüzde 15 olduğunu kaydetti.

Bu hafta başlarında yayınlanan iki ayrı çalışma da “uzun COVID” riskine kimlerin daha açık olabileceğini ortaya çıkardı.

Risk arttıran faktörler

Seattle'daki Washington Üniversitesi ve İsveç Tıp Merkezi de dahil olmak üzere ABD’nin birkaç araştırma merkezindeki bilimadamları, 2020 ve 2021'de enfekte olan 200'den fazla hastayı inceleyerek, "Uzun süreli COVID" riskini arttırabilecek dört faktör keşfettiler. Bir kişinin sisteminde Corona virüsünün ne yoğunlukta olduğu anlamına gelen viral yük, vücudun sağlıklı dokularına yanlışlıkla saldıran belirli otoantikorların varlığı, Eppstein-Bar virüsünün bünyede yeniden faaliye geçmesi ve Tip 2 diyabetin, Covid sonrası uzun süreli semptomlara neden olabildiği bildirildi.

Zürih Üniversite Hastanesi'ndeki araştırmacılar da "uzun COVID" yaşamayı sürdüren Corona virüsü hastalarında belli tip antikorların daha düşük düzeyde olduğunu keşfettiler. Her iki çalışma da "uzun süreli COVID" hastalarını antiviral ilaçlarla tedavi etmenin, yorgunluk, odaklanamama ve hafıza kaybını içeren "beyin sisi" gibi zayıflatıcı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceği sonucuna vardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Cinsel ilişkiden sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası çok kötüCinsel ilişkiden sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası çok kötü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.