"Aşılar Uzun Covid'e Karşı da Koruma Sağlıyor"

İngiltere'deki Kings College'da yapılan yeni bir araştırma, Corona virüsü aşılarının sadece enfeksiyon ve ağır hastalığa karşı değil, aynı zamanda hastalık belirtilerinin haftalar, hatta aylar boyu devam ettiği ve "Uzun Covid" olarak adlandırılan rahatsızlığa karşı da koruma sağladığını ortaya koydu.

Dünya genelinde Corona virüsüne yakalanan milyonlarca kişinin "Uzun Covid" olarak adlandırılan; kas ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı ve zihinsel bulanıklık gibi belirtilerin dört haftadan uzun sürdüğü rahatsızlıktan şikayetçi olduğu sanılıyor.

Corona virüsü enfeksiyonu geçirdikten sonra uzun süre hastalık belirtisi gösteren ve "Long Covid SOS" adlı grubu oluşturan İngiliz Ondine Sherwood, uzun süreli Covid belirtileriyle ortaya çıkan sağlık sorununun iyi anlaşılmadığını söylüyor.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Ondine Sherwood, "Doktorlar arasında uzun Covid'i anlama konusunda farklılıklar var. İnsanlara hala bu belirtilerin anksiyete kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Bazı doktorlar bu rahatsızlığı tam olarak anlamış değil" dedi.

Sherwood ayrıca, "Bu durum, belirtilerin tedavisini gerektiriyor. Uzun Covid mekanizmasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor, bu durum henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Çok sayıda teori var. Bunların çoğu araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Ancak henüz tedavi yöntemlerinin geliştirildiği aşamaya erişmiş değiliz" şeklinde konuştu.

Kings College araştırması, Corona virüsü aşılarının, aşılı olmasına rağmen enfeksiyona yakalanan çok düşük sayıda kişi için uzun Covid riskini yarı yarıya azalttığına işaret ediyor.

Uzmanlar, bu konudaki araştırmada İngiltere'nin "Zoe" adlı Covid uygulamasını temel aldı. Uygulama, 2020 yılı Aralık ayıyla 2021 yılı Temmuz ayı arasında 1 milyon 200 bin kişinin bildirdiği enfeksiyon belirtilerini içeriyor.

Uygulamayı kullanan aşılı kişilerin yüzde 0,2'si, Corona enfeksiyonu geçirdiklerini bildirdi. Bunların yüzde 5'i, uzun Covid belirtileri gösterdiklerini rapor etti. Uzun Covid belirtileri gösteren aşısız kişilerin oranıysa yüzde 11.

Kings College araştırmasında yer almayan Northumbria Üniversitesi viroloji uzmanı Sterghios Moschos, "Aşı, sizi virüs nedeniyle hastalanmaktan koruyacak. Aşı ayrıca virüs nedeniyle belirti göstermeniz halinde sizi uzun vadeli hastalıktan da koruyacak" dedi.

Uzman, "Eğer virüse maruz kalırsanız ve aşılıysanız, enfekte olduğunuzun farkına varmayacaksınız bile. Aşılar bu kadar iyi" şeklinde konuştu.

Bu bulguların, okulların açılmaya başladığı bu dönemde aşıların çocuklara da yapılmasıyla ilgili tartışmaları körüklemesi bekleniyor. İngiltere'de yapılan bir başka araştırma, her yedi çocuktan birinin Corona enfeksiyonundan üç ay sonra uzun Covid belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Bu belirtiler arasında en yaygın görüleni baş ağrısı ve yorgunluk olarak bildirildi.

İngiltere henüz sağlıklı çocuklar için Corona virüsü aşılarını onaylamadı. Northumbria Üniversitesi viroloji uzmanı Sterghios Moschos, havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi, sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı zorunluluğunun devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor ve "Virüs bulaşmasını engellemeye çalışmaya devam etmeliyiz. Sadece aşılara güvenmemeliyiz" uyarısında bulunuyor.

Amerika dahil bazı ülkeler 12 yaş ve üzerindeki çocuklara Corona aşısı yapmaya başladı.

"Pandemi HIV ve veremin önlenmesi ve tedavisi üzerinde 'yıkıcı' etki yarattı"

Hükümetler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlardan oluşan ve AIDS, verem ve sıtma ile mücadele eden Global Fund (Küresel Fon) tarafından yeni yayınlanan bir rapor, Corona virüsü pandemisinin geçtiğimiz yıl AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüyle verem hastalığıyla mücadele üzerinde 'yıkıcı' bir etki yarattığını ortaya koydu. Rapora göre HIV önleme programları ve hizmetlerinin eriştiği kişi sayısı, 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında azaldı. HIV testleri sayısıysa 2020'de yüzde 22 oranında düştü.

Fonun yatırım yaptığı ülkelerde antibiyotiğe dirençli verem tedavisi görenlerin sayısı yüzde 19 oranında azaldı. Merkezi Cenevre'de bulunan Global Fund, bu oranı "şaşlıklık verici" olarak niteledi. "Kapsamlı" ilaca dirençli veren tedavisi görenlerin sayısındaysa yüzde 37'lik gerileme saptandı.

Global Fund Başkanı Peter Sands, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 2020'de verem tedavisi görenlerin sayısının bir önceki yıla göre 1 milyon azaldığını kaydetti. Sands, bu verilerin "yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesinin kaçınılmaz olacağı" anlamına geleceğini öngördü.

Global Fund, sıtmayla mücadele için yürütülen programların, HIV ve veremle mücadeleye kıyasla Corona virüsü pandemisinden daha az etkilendiğini kaydetti.

Öte yandan Bloomberg, Güney Afrika'da yürütülen bir çalışmanın, tek dozluk Johnson & Johnson Corona virüsü aşısının hastalık kapma riskini yarı yarıya azalttığını ortaya koyduğunu bildirdi. Güney Afrika'da yaklaşık yarım milyon sağlık çalışanının katıldığı araştırma, Johnson & Johnson aşısının hastaneye yatışa karşı yüzde 70 etkili olduğunu, ölüm riskine karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Glanda Gray, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, nihai sonuçların birkaç gün içinde yayına hazır olacağını söyledi.

Aşılanma oranının yüzde 70'e eriştiği Avrupa Birliği'nde Doğu Avrupa ülkelerindeki aşılanma oranlarının Batı Avrupa ülkelerine göre çok daha düşük olduğu gözleniyor. Nüfusunun sadece yüzde 20'sini aşılayan Bulgaristan, 27 üyeli Avrupa Birliği'nde en düşük kitlesel aşılama oranına sahip olan ülke. Bulgaristan'da Corona enfeksiyonuna bağlı ölümlerin de son haftalarda yükselişe geçtiği gözleniyor. New York Times gazetesi, benzer şartların Polonya, Romanya ve Slovakya için de geçerli olduğunu bildiriyor.

(Bu haberde yer alan bazı ayrıntılar Associated Press, Reuters ve Agence France Press'ten alınmıştır.)

