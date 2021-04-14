“Aşılar Yıllarca Koruma Sağlayacak”

Türkiye’de artan vaka sayıları ve can kayıplarını kontrol altına almak için üçüncü kez kısmen kapanma tedbirleri devreye girdi. Amerika’daki Connecticut Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Derya Unutmaz bağışıklık uzmanı ve bu konuda ilaç çalışmaları yürüten Jackson Laboratuvarı’nı yönetiyor. Türkiye’deki kapanma tedbirlerinin yeterli olmadığını belirten Unutmaz’a göre, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar virüsün bulaşmasını engellemede etkili değil: “Sokaktan dışarıdan açık havadan virüs bulaşmıyor ama kapalı alanlar çok çok tehlikeli. Tabii ki restoranlar kafeler, çalışma alanları, toplu taşımalarda ve havalandırması iyi olmayan okullar vesaire gibi yerler. Virüsün, birincilerin de bulaştığı ortamlar bunlar. İşte günler, hatta taziye ziyaretleri vesaire gibi durumlar beklenebilir. Bu bakımdan yani Türkiye'nin şu anda tedbirleri çok arttırması lazım. Tabii ki bunun ekonomik ve sosyal tarafları da var, insanlar gerçekten bezmiş durumdalar ve dükkanları kapanan esnafa kesinlikle yardım edilmesi gerekiyor. Çünkü bütün ekonomik yükü onlar kaldıramazlar zaten bir yıldır büyük sıkıntı içindeler.”

Türkiye’de bulaşıcılığı daha yüksek olan İngiliz varyantının yaygın olduğunu vaka sayılarındaki artışta bunun etkili olduğunu vurgulayan Prof. Derya Unutmaz, “Tek tesellimiz 65 yaş üzerindekilerin aşılanmış olması o gruptaki ölümleri oldukça azaltacaktır. Ama tabii ki daha çok aşılamanın da başındayız orada. Şu anda çok çok tehlikeli bir sürece girdik” yorumunda bulundu. “Aşılar 5-10 yıl koruma sağlayabilir” Alman BioNtech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının en az 6 ay koruma sağladığı yönündeki açıklamasına da değinen Unutmaz, korumanın 6 aydan da uzun süreceğini savunuyor: “Benim zaten başından beri öngörüm en az bir yıl bu aşının koruyacağı yönündeydi. Ama büyük ihtimalle yıllarca olacak. Herkeste olmayabilir ama çoğu kişide belki 5 -10 yıl korumuş olacak. Belki bir yıl sonra “booster” aşı dediğimiz tek bir aşı da olunabilir. O da bu mutant virüslerin eğer çok yaygınlaşması durumu olursa ki onlara karşı bile önemli derecede koruyuculuğu var. Brezilya olsun, Afrika olsun böyle bir durumla karşılaşabiliriz veya çok yaşlı grupların biraz da onların bağışıklığı düşük oluyor ve onlarda böyle bir durum olabilir. Ama çoğu kişide bence yıllarca koruyucu olarak yani gerçekten bizim şu ana kadar gördüğümüz en iyi aşılardan biri. Belki de en iyisi diyebiliriz. Yani o kadar iyi bir bağışıklık cevabı oluşturuyor.”