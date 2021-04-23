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“Aşıların Sadece Yüzde 0,3’ü Yoksul Ülkelere Gitti”

23.04.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsü aşılarının düşük gelirli ülkelere dağıtımında hala kayda değer bir ilerleme görülmediğini söyledi

“Aşıların Sadece Yüzde 0,3’ü Yoksul Ülkelere Gitti”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsü aşılarının düşük gelirli ülkelere dağıtımında hala kayda değer bir ilerleme görülmediğini söyledi.

Aşıların eşit dağıtımını sağlamak amacıyla devreye sokulan uluslararası COVAX programının birinci yıl dönümünde konuşan Ghebreyesus, bugün açıklanan WHO raporuna göre küresel çapta yaklaşık 900 milyon doz aşının uygulandığını ancak bunların yüzde 81’inden fazlasının orta ya da yüksek gelirli ülkelere gittiğini söyledi.

Ghebreyesus’un açıklamalarına göre, yoksul ve düşük gelirli ülkelerde uygulanan doz sayısı tüm dünyada uygulanan dozların sadece yüzde 0,3’ünü oluşturuyor.

Aşı dağıtımındaki eşitsizlikleri daha önce de birçok kez eleştiren WHO başkanı, varlıklı ülkelerin yetkililerine bir kez daha seslenerek en fazla ihtiyaç duyulan ülkelere aşı ulaştırma çalışmalarına destek çağrısı yaptı.

Daha sonra bir basın toplantısında da konuşan Ghebreyesus, dün dünyada günlük yeni vaka sayısında rekor düzeye ulaşılan Hindistan’daki son durumun “bir virüsün neler yapabileceğinin korkunç bir göstergesi” olduğunu söyledi.

Aynı toplantıda konuşan Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Dag Ulstein de, Corona virüsüne karşı tedavi ve aşıya erişimin eşit düzeye getirilmesi hedefiyle yürütülen ACT Accelerator programının ilerlemesinin önündeki en büyük engelin yetersiz mali destek olduğuna vurgu yaptı.

Şu ana kadar 118 ülkeye 40 milyon 500 bin aşı dozu dağıtımının sağlandığı COVAX programı kapsamında, 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar aşı dozu sağlanması hedefleniyor.

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