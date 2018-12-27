Aşılarını yaptıramadığı köpekleri alınacak

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4 yıl önce yol kenarında bulduğu 3 köpeği beslemeye başlayan Züleyha Türksever'in aradan geçen zamanda köpeklerinin sayısı 16'ya ulaştı. Türksever'in köpekleri kuduz aşısı yaptırmadığı ve kimlik çıkarmadığı takdirde belediye ekipleri tarafından el koyulup, barınağa götürülecek. Köpeklerini bırakmak istemeyen Türksever, kirada oturdukları evde eşinin emekli maaşıyla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını, aşı ve kimlik çıkarmak için parasının olmadığını söyledi.

Meram ilçesinde kiraladığı bir evde eşi ve çocuğuyla birlikte yaşayan Züleyha Türksever, yaklaşık 4 yıl önce yol kenarında bulduğu 3 yavru köpeği sahiplendi. Köpeklerin zamanla yavrular doğurmasıyla bu sayı 14'e yükseldi. Türksever, kendi köpeklerinin yanı sıra köpekleri sevdiği bilindiği için kapısının önüne bırakılan 2 köpeğe daha sahip çıktı. Böylelikle beslediği köpek sayısı 16'ya ulaşan Türksever'in kapısını geçtiğimiz günlerde çevreden yapılan şikayetler üzerine belediye ekipleri çaldı. Ekipler, Türksever'e, köpeklerine kuduz aşısı yaptırmadığı ve kimlik çıkarmadığı takdirde elinden alınıp barınağa konacağını belirtti.

'KUDUZ AŞISI YAPTIRMAYA İMKANIM YOK'

Belediye ekiplerinin kuduz aşısı yaptırmak ve kimliklerini çıkarmak için kendisine 10 gün süre verdiğini belirten Türksever, şunları söyledi:

''Benim köpeklerimle hiçbir sıkıntım yok. Onları yediriyorum, içiriyorum, bakıyorum, temizliyorum. Benim sıkıntım etrafla, belediyeyle. Belediye ekipleri bana geldi, 'bunların kimliklerinin çıkması lazım, yoksa ya bunları alırız ya da ceza keseriz' dediler. 10 gün mühlet tanıdılar. Aşıyı, ne büyükşehir belediyesi ne de Meram Belediyesi yapıyor. Kendi imkanlarımla da yaptıramıyorum. Çünkü evimiz kira ve emekli maaşıyla geçiniyoruz. Kuduz aşısının yaklaşık 650 lira olduğu, kimliklerini cüzi miktarda harcama yapıp çıkarabileceğim söylendi. Ancak şu an onları yapmama imkan yok.''

'VAZGEÇMEYECEĞİM'

Köpeklerinden vazgeçmek istemediğini belirten Türksever, ''Ben gelen zabıtaya şunu söylüyorum; Sizin beni onurlandırmanız lazım, sizin bana plaket vermeniz lazım, diye. Ben bu kadar hayvanın sokaklarda dolaşmasına mani oluyorum, bunlara bakıyorum. Millet bu dönemde doğurduğu çocuğa bakmıyor. Benim bunlar yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Ben bunlardan vazgeçemiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Gelen şikayetler yüzünden kısa sürede 3 tane ev değiştirdim. Burada da çevreden tepki gösteren çok oldu. Ben köpeklere yardım etmelerinden geçtim, bana zulmetmesinler yeter'' dedi.