Asılı bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı, ailesi eşinden şikayetçi oldu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir yıllık evliyken, evinde asılı halde bulunan Medine K.'nin (37) ailesi, kızlarının yaşadıklarını yazdığı günlüğünü buldu. Medine K.'nin günlükte yazdığı, "Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem" şeklindeki sözler üzerine ailesi eşi Mehmet K.'den şikayetçi oldu.

Adana'da yaşayan Medine K., aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet K. (37) ile 24 Eylül 2016 tarihinde evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine K. ile eşi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine K., 8 Eylül 2017'de evde iple asılı halde ölü bulundu. Polis, eşini evde asılı halde bulan Ahmet K.'yi ifadesinin ardından serbest bıraktı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Medine K.'nin boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi. Otopsi raporunda ise Medine K.'nin asılmaya bağlı öldüğü saptandı. Adli Tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.