Asılı bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı, ailesi eşinden şikayetçi oldu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir yıllık evliyken, evinde asılı halde bulunan Medine K.'nin (37) ailesi, kızlarının yaşadıklarını yazdığı günlüğünü buldu. Medine K.'nin günlükte yazdığı, "Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem" şeklindeki sözler üzerine ailesi eşi Mehmet K.'den şikayetçi oldu.
Adana'da yaşayan Medine K., aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet K. (37) ile 24 Eylül 2016 tarihinde evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine K. ile eşi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine K., 8 Eylül 2017'de evde iple asılı halde ölü bulundu. Polis, eşini evde asılı halde bulan Ahmet K.'yi ifadesinin ardından serbest bıraktı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Medine K.'nin boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi. Otopsi raporunda ise Medine K.'nin asılmaya bağlı öldüğü saptandı. Adli Tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.
AİLE İTİRAZ ETTİ
Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan Ahmet K.'nin bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ahmet K., "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.
TESADÜFEN GÜNLÜĞÜ BULUNDU
Olaydan sonra kapısına kilit vurulan eve gidip, kardeşine ait eşyaları alan abla Nuray Değirmenci (46) tesadüfen Medine'ye ait günlüğü buldu. Bebek yastığı içindeki günlüğü okuyan abla okuduklarından sonra harekete geçti. Hatay Cumhuriyet Savcılığı'na günlüğün fotoğraflarını gönderen Değirmenci, kardeşinin intihar etmediğini, eşi tarafından öldürüldüğünü savundu. Değirmenci, "Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken, talihsiz kardeşim çektiği acıları yazmış. Olaya intihar süsü vererek, onu iple asan kocasıdır" dedi.
'AĞZIMA SİLAH DAYADIN'
Günlükle yazan "Eve ruhsatsız silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürürüm seni öldürürüm' dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Ailenle birlikte oldun. Bana yaşatmadığın zorlukları yaşattın" sözleri Medine K.'nin ailesinin yüreğini dağladı.
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