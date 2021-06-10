Aşılılara pozitif ayrımcılık gerekli mi ve mümkün mü?

Türkiye'de ilk örneği 16 Mayıs'ta yaşanan durumun devamı gerekli mi ve mümkün mü?Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ülkeler önlemlerini aldı. Önce sınırlardan geçiş için PCR testi istendi ya da karantina zorunluluğu kondu. Salgının son döneminde ise dünya genelinde aşılamalar başladı. Şimdi, aşı olanlara hem dünyada hem Türkiye'de bazı haklar tanınırken, aşı olmayanlara yönelik bazı yaptırımlar konuşuluyor ve uygulanıyor. Aşılamayla birlikte, pozitif ayrımcılık da gündemde.

Türkiye'de durum nasıl?

Nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını aşılayan Türkiye'de 65 yaş üzeri aşılama çok büyük ölçüde tamamlandı. Bu yaş grubundaki kişilerin hepsine aşı sunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre bu kişilerin yüzde 84'ü aşılandı.

Aynı dönemde, aşı olanlara ilk kez pozitif ayrımcılık yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs'ta yayımladığı genelgeye göre 65 yaş üzeri olup aşılanmış kişiler, kendi yaş gruplarına özel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu. DW Türkçe'ye bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilisi, hastalığı geçirmiş 65 yaş üzeri kişilerin de bu kısıtlamadan muaf olduğunu aktardı.