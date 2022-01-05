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Aşılılarda Vaka Sayıları Neden Artışta?

05.01.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da tatil sezonu ile günlük vaka sayılarının bir milyonu aşması sonrası, akıllardaki soru; ‘Aşılanmış hatta güçlendirici dozunu olmuş vakalar neden artıyor?’ Uzmanlar yanıtlıyor

Son derece bulaşıcı olan Omicron varyantının yayılmasında birkaç faktör öne çıkıyor. Omicron’un yayılması birçok ülkede seyahatin fazla olduğu tatil sezonuna denk geldi. Varyant insanları çok ağır hasta etmese de çok kolay bulaşıyor.

Minnesota Üniversitesi’nde virüs çalışmaları yapan Louis Mansky insanların aşıların enfeksiyonu tamamen önleyeceği yanılsaması içinde olduğunu söylüyor ve aşıların ağır hastalığı önlemek üzere tasarlandığını hatırlatıyor. Uzmana göre, aşılar bu noktada görevini gayet iyi bir şekilde yerine getiriyor. Özellikle de güçlendirici, üçüncü dozu yaptırmış olan kişilerde.

Amerika’da şu anda kullanımda olan iki dozluk Moderna veya Pfizer- BioNTech aşıları ile tek dozluk Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı ağır hastalığa karşı hala güçlü bir koruma sağlıyor. Bu korumanın üzerine yapılan özellikle mRNA teknolojisi kullanılarak üretilen Moderna ya da Pfizer gibi aşıların güçlendirici dozları enfeksiyona karşı antikor seviyesini arttırıyor.

Omicron’un, Corona virüsünün daha önce ortaya çıkan varyantlarına göre daha hızla yayıldığı görülüyor. Enfekte olan kişilerin, özellikle de virüs yükü yüksekse aşılanmamış olanlara bulaştırma olasılığı daha fazla. Aşılar, bağışıklık sisteminde birden fazla cephede savunmayı tetikliyor. Omicron’un bu savunma mekanizmasının tamamını aşması zor hale geliyor. Dolayısıyla da varyantın bulaştığı kişiler hastalığı hafif semptomlarla atlatıyor.

Omicron dalgasının aşılanmış kişileri de etkilemesinin ardından sağlık yetkililerinin tavsiyelerinde değişen bir durum yok. Kapalı alanlarda maske kullanımı, kalabalık alanlardan uzak durmak gibi öneriler hala geçerli. Zira aşılar her zaman virüse yakalanmaktan alıkoyamasa da önemli bir görevi yerine getiriyor. Hayatta kalmayı sağlıyor ya da enfekte olanların hastaneden çıkmasını çok daha olası hale getiriyor.

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