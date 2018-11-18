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Asılsız ihbarda ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta bir kişinin kayalıklarda balık tutarken denize düştüğü ihbarı AFAD, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Asılsız ihbarda ekipler seferber oldu

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta bir kişinin kayalıklarda balık tutarken denize düştüğü ihbarı AFAD, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan kontrolün ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Yeşilmahalle Kapuz Caddesi Uzunkum mevkiinde, saat 18.00 sıralarında 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaş, bir kişinin kayalıklarda balık tutarken denize düştüğü yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kayalıklar bölgesinde yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamadı. Bir süre çevrede aramalarını sürdüren ekipler, ihbarın asılsız çıkması üzerine normale döndü.

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Asılsız ihbarda ekipler seferber olduAsılsız ihbarda ekipler seferber olduAsılsız ihbarda ekipler seferber oldu

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