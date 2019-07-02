Asım Bayram cinayetinde hazırlanan iddianame kabul edildi

Antalya’da yaşayan emlak zengini 82 yaşındaki Asım Bayram’ın 8 parçaya ayrılıp, ormanlık alana gömülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan M.G., “Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada M., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik. Arkadaşımız M.S.’nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından da valize koyduk” dedi. Ormanlık alana götürüldüğü tespit edildi

Antalya’da yaşayan Asım Bayram’dan haber alamayan Almanya’daki oğlu, 22 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğü’nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram’ın yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmak üzere, üzerinde 600 bin lira ile 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram’ın son olarak Kepez’e bağlı Varsak Mahallesi’ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat’ta bölgede inceleme yapıldı.

8 parçaya bölünmüş cesedi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram’ı bulmak için 11 Mart’ta ise Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 8 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Bayram’a ait olduğu tespit edildi. 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.G., M.Ö. ve M.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asım Bayram’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.G., M.Ö., ve N.Y. hakkında ‘tasarlayarak kastan öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, M.S. hakkında ‘nitelikli hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama’ suçlamasıyla 6 buçuk yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Azerbaycan uyruklu F.K.’nin, birlikte yaşadığı yaşlı adamın eve gelmemesi üzerine polise başvurduğunun yer aldığı iddianamede, polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bayram’ın en son sanık M.G. ile görüştüğü belirlendi.