HABER

ASİMED Başkanı Eğilmez, “YPG, Hristiyanlara da zulmediyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, YPG’nin Müslümanların yanı sıra Suriye’deki Hristiyanları da öldürdüğünü söyledi.Eğilmez, Mazlum Kobani önderliğinde YPG’nin Suriye’de yer alan Hristiyan toplumuna da zulmettiğini ifade ederek, “İçişleri Bakanlığının 4 milyon para ödül ve kırmızı bültenle aradığı Mazlum Kobani veya Şahin Cilo kod adlarını kullanan teröristin gerçek ismi Ferhad Abdi Şahin’dir.

ASİMED Başkanı Eğilmez, “YPG, Hristiyanlara da zulmediyor”

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, YPG’nin Müslümanların yanı sıra Suriye’deki Hristiyanları da öldürdüğünü söyledi.
Eğilmez, Mazlum Kobani önderliğinde YPG’nin Suriye’de yer alan Hristiyan toplumuna da zulmettiğini ifade ederek, “İçişleri Bakanlığının 4 milyon para ödül ve kırmızı bültenle aradığı Mazlum Kobani veya Şahin Cilo kod adlarını kullanan teröristin gerçek ismi Ferhad Abdi Şahin’dir. Bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan’ın manevi oğlum dediği terörist Ferhad yaklaşık 30 yıldır PKK terör örgütünün dağ kadrosunda yer alıyor. Birçok kanlı eylemin baş faili olan Ferhad 6 yıl boyunca Hollanda’da para ve militan devşirmek için çalıştı. 2013 yılından sonra PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG’nin yöneticilerinden biri oldu. Önemli bir kısmını Kürtlerin oluşturduğu çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek ayrımı gözetmeksizin binlerce sivilin ölümünden, sürülmesinden, her türlü işkenceye tabi tutulmasından sorumlu olan bu terörist başı Müslümanların yanı sıra Suriye’deki Hristiyan ahaliyi de öldürdü, soydu ve sürdü” dedi.
Eğilmez, Suriye’de zulme uğrayan Hristiyanlara kendi dindaşları olan ülkelerin ses çıkarmadığını onlara yine Müslüman ülkesi olan Türkiye’nin el uzattığını belirterek, “Terörist Ferhad’ın başında olduğu YPG terör örgütü, Kamışlı, Ayn el Arab hattında yaşayan Hristiyanların yarıdan fazlasını bölgeden sürdü ve geride bıraktıkları araziler dahil tüm mal varlıklarını işgal ve yağma etti. Sürgüne gönderilmeyen Hristiyan ahalinin gayri menkullerinin bir kısmına el koyup, bu insanların hepsini haraca bağladı. Gasp ettikleri arazileri düzmece evraklarla başta terörist Ferhad olmak üzere diğer terörist ele başlarının üzerlerine geçirdiler. Mallarını gasp ettikleri Hristiyanları, çocuklarını öldürmek tehdidiyle susturdular. Kamışlı, Haseke, Malikiye, Kâhtaniye, Resulayn’da bulunan Süryani, Asuri, Keldani ve Ermeni kökenli Hristiyanlar Ferhad’ın yönetimindeki teröristler tarafından yağmalandılar, tecavüz edildiler, sürüldüler, öldürüldüler ve konuşmamaları için baskı altında tutuldular. YPG terör örgütünü destekleyen batı dünyasının dindaşları da YPG eliyle terörle muhatap oluyor ve bu insanlar yardım çığlıklarını YPG’nin patronlarına duyuramıyorlar. Bu zulmü sadece Müslüman Türkiye duyuyor ve tarihte olduğu gibi bugünde dil, din, ırk ayrıma yapmadan mazluma yardım elini uzatıyor. Bizler ASİMED olarak bu bilgileri, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine göndererek aslında kendilerinin de çok iyi bildikleri bu gerçekleri, bir kez daha yüzlerine vuruyoruz” ifadelerini kullandı.

ASİMED Başkanı Eğilmez, “YPG, Hristiyanlara da zulmediyor”

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Fotoğraflar // İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi Fotoğraflar // İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi 
Bursa’da PKK’ya büyük darbe: 9 gözaltıBursa’da PKK’ya büyük darbe: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Bir il için tedirgin eden açıklama!

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

İptal haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.