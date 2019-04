Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, son günlerde Avrupa’da sözde soykırım iddiaları üzerinden Türkiye karşıtı siyasi ve sivil toplum tabanlı faaliyetlerin arttığını ifade ederek, "Her fırsatta ülkemiz aleyhine, her türlü faaliyete çanak tutan Avrupa, bazen PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini kullanırken bazen de Ermeni diasporasının faaliyetlerine kol kanat gerip bunları meclislerine taşıyıp, Türk devletini kendi menfaatleri doğrultusunda köşeye sıkıştırmaya çalışıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Fransa’nın kanlı tarihine bakmadan geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği adımı attığını ve çok ucuz bir popülizm ve hadsizlik örneği göstererek, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 24 Nisan’ı "anma günü" ilan ettiğini belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Fransa’dan sonra İtalya’nın tarihi bir olay olan ve tarihçiler tarafından çözülmesi gereken Ermeni meselesini, sözde soykırım adıyla meclisine taşıyarak büyük bir skandala imza atmıştır. Evrensel hukuka göre Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılmaya çalışılması ifade özgürlüğünün tam karşısında bir faaliyettir. Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi Fransa ve İtalya’da da PKK ve FETÖ terör örgütleri Ermeni diasporası ile beraber hareket ediyor ve Türk devleti aleyhine olan faaliyet alanlarını genişletiyorlar. İtalyan Parlamentosu’nun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, hükümetten 1915 olaylarının ’Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını talep eden önerge kabul edildi. Yapılan oylamada hükümet ve muhalefet partilerinden 382 milletvekili, önerge lehine oy kullandı. Hukuki bağlayıcılığı bulunmayan önergede, ’Sözde Ermeni soykırımının resmen tanınması ve uluslararası düzeyde yankı oluşturulması’ talep ediliyor. Binlerce yıldır adaleti ve hoşgörüyü temel alan iktidarlar oluşturmuş, milyonları yönetmiş, yönetimi ile yerli yabancı tüm tarafların takdirini kazanmış Türk devletini sözde soykırım ile suçlayan İtalya sömürge ve katliamlarla dolu bir geçmişe sahiptir" diye konuştu.