Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, son günlerde Avrupa’da sözde soykırım iddiaları üzerinden Türkiye karşıtı siyasi ve sivil toplum tabanlı faaliyetlerin arttığını ifade ederek, "Her fırsatta ülkemiz aleyhine, her türlü faaliyete çanak tutan Avrupa, bazen PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini kullanırken bazen de Ermeni diasporasının faaliyetlerine kol kanat gerip bunları meclislerine taşıyıp, Türk devletini kendi menfaatleri doğrultusunda köşeye sıkıştırmaya çalışıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Fransa’nın kanlı tarihine bakmadan geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği adımı attığını ve çok ucuz bir popülizm ve hadsizlik örneği göstererek, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 24 Nisan’ı "anma günü" ilan ettiğini belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Fransa’dan sonra İtalya’nın tarihi bir olay olan ve tarihçiler tarafından çözülmesi gereken Ermeni meselesini, sözde soykırım adıyla meclisine taşıyarak büyük bir skandala imza atmıştır. Evrensel hukuka göre Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılmaya çalışılması ifade özgürlüğünün tam karşısında bir faaliyettir. Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi Fransa ve İtalya’da da PKK ve FETÖ terör örgütleri Ermeni diasporası ile beraber hareket ediyor ve Türk devleti aleyhine olan faaliyet alanlarını genişletiyorlar. İtalyan Parlamentosu’nun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, hükümetten 1915 olaylarının ’Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını talep eden önerge kabul edildi. Yapılan oylamada hükümet ve muhalefet partilerinden 382 milletvekili, önerge lehine oy kullandı. Hukuki bağlayıcılığı bulunmayan önergede, ’Sözde Ermeni soykırımının resmen tanınması ve uluslararası düzeyde yankı oluşturulması’ talep ediliyor. Binlerce yıldır adaleti ve hoşgörüyü temel alan iktidarlar oluşturmuş, milyonları yönetmiş, yönetimi ile yerli yabancı tüm tarafların takdirini kazanmış Türk devletini sözde soykırım ile suçlayan İtalya sömürge ve katliamlarla dolu bir geçmişe sahiptir" diye konuştu.

"Hayvanları bile katlettiler"

İtalya’nın yakın dönemde yaptığı katliamın ve sömürülerin bağımsız kaynaklarca tespit edilip Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan komisyonlarca tutanak altında alındığını kaydeden ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Örneğin İtalya’nın Libya’da 1911’den 1940’lı yıllara kadar uyguladığı imha operasyonlarında ve çölün ortasına kurduğu toplama kamplarında yüz binlerce Afrikalı Müslüman hayatını kaybetmiştir. İtalyanlar Libya’da sadece insanları değil, o coğrafyada yaşayan Müslüman ahali yararlanmasın, açlıktan kırılsınlar diye hayvanları da katletmişlerdir. İtalya sadece 1923-1929 yılları arasında 150 bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanı yok etmiştir. İtalyan askerlerinin Libyalı sivillere karşı işlediği savaş suçları şu şekilde kayıt altına alınmıştır; Kasıtlı olarak sivilleri bombalamak, silahsız kadın, çocuk ve yaşlıları katletmek, kadınlara tecavüz etmek ve karınlarını deşmek suretiyle işkenceyle öldürmek, esirleri uçaktan atmak ya da tankla ezmek, belli bölgelerde sivilleri düzenli olarak her gün infaz etmek, köyleri hardal gazı ile bombalamak. 2. Dünya Savaşı’nda Yahudi soykırımın baş aktörü olan Nazi Almanyası’nın en büyük destekçisi İtalya idi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalyan diktatör Benito Mussoli’nin desteğini alan Hitler’in askerleri, 16 Ekim sabahın erken saatlerinde Roma gettosunda yaşayan yaklaşık bin Yahudi’yi toplayarak Auschwitz Kampı’na gönderdi. İçlerinden sadece 16’sı İtalya’ya geri geldi. Kendi vatandaşlarına karşı sırf Yahudi oldukları için katliamlarına devam eden İtalya hükümeti, 1944’ün 12 Ağustos günü Sant’Anna di Stazzema’da 500’den fazla Yahudi’yi katletmiş, kasabadaki bütün evleri ateşe vermişti. Bugün ölenlerin anısına dikilmiş olan anıt üzerinde fotoğrafları ve isimleri bulunan kurbanların tamamına yakının kadın ve çocuklardan oluşması, vahşetin boyutunu gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.